Челябинцам перед субботниками напомнили: деревья белить нельзя, красить бордюры - нежелательно

В преддверии сезона субботников в Челябинске горожанам напомнили, что белить деревья нельзя, красить бордюры – нежелательно.

«Напоминаем вам, что инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений Челябинска запрещает белить деревья (кроме мест с большой санитарной нагрузкой, например, у общественных туалетов). А правила благоустройства не обязывают красить бордюры», - отметили в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Специалисты сообщили также, что деревья не белят и в Москве, Белгороде, Ульяновске, Благовещенске, Екатеринбурге, а также в ряде других городов страны. В Челябинске это также запрещено.

«Важно! Окрашивание деревьев и элементов городской среды не имеет значимого практического смысла и вносит лишний визуальный шум в облик города. Для защиты деревьев и бетона можно использовать бесцветные вещества», - подчеркнули в управлении.