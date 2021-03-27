Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка

В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов

Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, заявил Котовой о своем желании озеленять

Фигурант уголовного дела о краже 47 метров свежевысаженного кизильника в Челябинске, произошедшей летом 2020-го на улице Лесопарковой, выразил желание благоустроить пустырь в Советском районе – по соседству с принадлежащим ему небольшим предприятием.

Удивительную историю рассказала на своей официальной странице в ВКонтакте глава города Наталья Котова, отметив, что пока мужчине, приговор по делу о краже не вынесли.

«Он возместил ущерб бюджету и пришел ко мне с извинениями и неожиданным предложением. Сейчас, совместно с администрацией района, гражданин разрабатывает проект благоустройства общественного пространства. Предварительно это будет озеленение, тротуарная плитка, скамейки, урны. Изучаются варианты спортивного и детского игрового оборудования», - сообщила своим подписчикам Наталья Котова.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло» - отмечают горожане в обсуждениях под данным постом мэра, шутливо приглашая раскаявшегося вора, укравшего живую изгородь из 235-ти кустов кизильника, благоустроить и их двор.

«Украл, чтоб возместить?», «То есть можно и суд отменить за благоустройство?», «Осознал, что был не прав, и покаялся?» - вот такие вопросы возникают у челябинцев, прочитавших о намерении обвиняемого в краже свежевысаженных растений (испорченное благоустройство тогда очень расстроило и горожан, и власти) создать красивое пространство – с озеленением! – на пустыре.