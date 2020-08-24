Полицейские задержали челябинца, который выкопал 235 кустов кизильника

Челябинские полицейские нашли злоумышленника, который выкопал 47 метров живой изгороди из кизильника (235 кустов) с улицы Лесопарковой.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, мужчина задержан, ему грозит ответственность за ущерб городу.

«По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан местный житель. Установлено, что мужчина выкопал 235 кустов растения в ночное время, причинив комитету дорожного хозяйства ущерб на сумму более ста тысяч рублей. Похищенные растения челябинец перевез на своем автомобиле и высадил на территории земельного участка в Советском районе города», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«Мы благодарим челябинских стражей порядка за оперативность, а горожан за бдительность. Также хотим напомнить, что в этом году проводятся масштабные работы по озеленению. Мы очень просим челябинцев не выкапывать молодые саженцы. Во-первых, они вряд ли перенесут повторную пересадку, а во-вторых, придется отвечать перед законом», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, преступление было совершено седьмого августа. Работы по высадке кустарника были приняты и оплачены администрацией города.

Добавим, что кизильник пользуется у злоумышленников особым спросом. Так, в середине апреля этого года на площади Революции в Челябинске подрядчику пришлось оперативно восстанавливать живую изгородь, на "элементы" которой ночью покусились неизвестные.

Кусты кизильника были высажены в центре южноуральской столицы неделей ранее. Саженцы заполнили собой пробелы в изгороди. Не прошло и нескольких дней, как их кто-то попытался украсть (унести не успели, только выкопали), испортив облик обновленного живого забора. Речь шла о "покушении" на примерно десяток молодых растений.