25.10.2022
Депутаты попросили оценить высказывания ректора Института русского языка
25.10.2022
В подземных переходах на проспекте Ленина стало бело и светло
25.10.2022
После пожара в Карталинском районе на пепелище обнаружены два трупа
25.10.2022
Озерчане возмущены девочкой, которая издевалась над маленькой собачонкой
25.10.2022
Житель Варны спас женщину на пожаре
25.10.2022
Остановку на площади Революции Челябинска разбил мечтатель
До начала солнечного затмения осталось меньше часа
В Челябинске начало в 14.49
24.10.2022
Челябинский астрофизик Сергей Замоздра - о предстоящем затмении
23.10.2022
Во вторник произойдет частное солнечное затмение
10.06.2021
Сегодня можно наблюдать уникальное событие – полное кольцевое затмение Солнца
20.06.2020
Южноуральцы в воскресенье смогут наблюдать солнечное затмение
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022