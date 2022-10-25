До начала солнечного затмения осталось меньше часа

Во вторник, 25 октября, с 11 часов 58 минут до 16 часов двух минут по московскому времени (с 13.58 до 18.02 по местному) произойдет частное затмение Солнца. Это второе солнечное затмение в 2022 году, после частного затмения 30 апреля.

Как уточнили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте, в Челябинске частное солнечное затмение начнется в 14 часов 49 минут (по местному времени), завершится – в 17 часов 11 минут, максимальная фаза (0,83) придется на 16 часов две минуты (по местному времени).

Частным солнечным затмением называется затмение, когда только часть Солнца закрывается Луной.

«В ближайшие восемь лет наблюдения солнечных затмений с территории России окажутся неблагоприятными, - рассказали в московском планетарии. - Вплоть до кольцеобразного затмения Солнца первого июня 2030 года предстоящее затмение 25 октября 2022 года будет самым значительным по фазе, видимым с обширной части территории нашей страны и его максимальная фаза произойдет в Западной Сибири». Во время затмения Солнце находится в созвездии Дева.

«В Челябинске тучи, все затянуто», - констатировал Сергей, сожалея, что не удастся понаблюдать солнечное затмение.

На нескольких площадках в Интернете будут идти онлайн-трансляции частного солнечного затмения, в том числе на портале «Культура РФ» (с комментариями специалиста). Начало трансляции в 14 часов 30 минут.

Ранее астрофизик и доцент кафедры общей и теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра прокомментировал предстоящее астрономическое явление.

После частного солнечного затмения 25 октября 2022 года через две недели последует полное затмение Луны восьмого ноября 2022 года. На территории России его смогут увидеть только жители самых восточных регионов.