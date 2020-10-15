ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Долой подпорную стену: реку Миасс в Челябинске «откроют» людям

Среда обитания
Сегодня, 17:45
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Реку Миасс в Челябинске «откроют» людям. При благоустройстве участка набережной за КРК «Мегаполис» до моста на Свердловском проспекте подпорная стена будет демонтирована.

«Наша главная задача – открыть вид на реку», - отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Он рассказал, что на данном участке будет обустроена пешеходная прогулочная зона, аналогичная той, что уже появилась на участке набережной Миасса за Краеведческим музеем. Правда, здесь реку от людей отгораживают массивные парапеты, что нравится далеко не всем челябинцам.

В целом же благоустроенная часть набережной успела полюбиться горожанам. Виктор Ереклинцев напомнил, что в прошлом году подрядчик комитета дорожного хозяйства Челябинска выполнил на участке за Краеведческим музеем строительно-монтажные работы, уложил гранитную плитку, установил новое освещение.

В этом году подрядчик уже администрации Центрального района установил на набережной малые архитектурные формы.

«Это достаточно дорогая, современная, стильная уличная мебель, потому что место – знаковое. Кроме лавочек и вазонов с горной сосной здесь появились арт-объекты, которые производитель назвал камнями времени, которые добавляют пространству необычной стилистики и очень нравятся отдыхающим», - рассказал Виктор Ереклинцев.

По его словам, на набережной проводится множество фотосессий.

«Получилось уютное, с видом на воду, место. История продолжится и на другом участке, за КРК «Мегаполис». Стилистика там будет примерно такой же», - сообщил районный глава.

Ранее, в начале сентября текущего года, в управлении архитектуры Челябинска заявили, что в новом году набережная реки Миасс вдоль КРК «Мегаполис» изменится кардинальным образом. Специалисты решили сказать твердое «нет» хаотичной стоянке и автомобильному транзиту.

Говоря о выходе к воде, который здесь появится, архитекторы отметили, что на проектные изыскания и подсчет стоимости этого объекта нужно больше времени, чем на все остальное, поэтому проектирование выхода к реке было решено выделить в отдельный этап.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Вчера, 09:57
В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ
13.10.20 14:33
Безруков: Очистка реки Миасс в Челябинске подходит к концу
13.10.20 09:51
На Таганае завелись двуногие грызуны и другие опасные вредители в человеческом обличье
12.10.20 15:03
ОНФ заявил о незаконной вырубке в заказнике Челябинской области
12.10.20 10:12
«Бабье лето» еще неделю порадует жителей Челябинской области
09.10.20 15:18
Безруков рассказал, почему Миасс стал Желтой рекой
09.10.20 14:53
Алексей Текслер принял участие в высадке кедров в Литературном сквере Челябинска
09.10.20 14:41
Специалисты минэкологии выяснят, почему пожелтел Миасс
09.10.20 13:46
В Челябинской области появилась своя Желтая река
Общество
Сегодня, 17:41
Текслер: В обществе должна быть неприязнь к тем, кто не соблюдает требования безопасности по ковиду
Общество
Сегодня, 18:37
Кто в группе риска?
В Челябинской области стремительно растет число пневмоний
Новости
Сегодня, 18:36
Среда обитания
Северо-запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная
Сегодня, 17:12
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали крупного наркосбытчика
Сегодня, 16:29
Происшествия
Челябинск входит в пятерку городов-миллионников по доле продаж контрафактных сигарет
Сегодня, 16:06
Экономика
ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5 процента годовых
Сегодня, 16:03
Экономика
Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных
Материалы рубрики
Сегодня, 18:36
Среда обитания
Северо-запад и центр Челябинска свяжет велопешеходная набережная
Сегодня, 09:22
Среда обитания
Для гостей нацпарка «Зигальга» обустраивают новую тропу к горе Поперечной
Вчера, 12:30
Среда обитания
Ученые Челябинска и Тюмени исследовали воды и леса Таганая
13.10.20 09:51
Среда обитания
На Таганае завелись двуногие грызуны и другие опасные вредители в человеческом обличье
12.10.20 15:03
Среда обитания
ОНФ заявил о незаконной вырубке в заказнике Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика