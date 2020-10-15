Долой подпорную стену: реку Миасс в Челябинске «откроют» людям

Реку Миасс в Челябинске «откроют» людям. При благоустройстве участка набережной за КРК «Мегаполис» до моста на Свердловском проспекте подпорная стена будет демонтирована.

«Наша главная задача – открыть вид на реку», - отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Он рассказал, что на данном участке будет обустроена пешеходная прогулочная зона, аналогичная той, что уже появилась на участке набережной Миасса за Краеведческим музеем. Правда, здесь реку от людей отгораживают массивные парапеты, что нравится далеко не всем челябинцам.

В целом же благоустроенная часть набережной успела полюбиться горожанам. Виктор Ереклинцев напомнил, что в прошлом году подрядчик комитета дорожного хозяйства Челябинска выполнил на участке за Краеведческим музеем строительно-монтажные работы, уложил гранитную плитку, установил новое освещение.

В этом году подрядчик уже администрации Центрального района установил на набережной малые архитектурные формы.

«Это достаточно дорогая, современная, стильная уличная мебель, потому что место – знаковое. Кроме лавочек и вазонов с горной сосной здесь появились арт-объекты, которые производитель назвал камнями времени, которые добавляют пространству необычной стилистики и очень нравятся отдыхающим», - рассказал Виктор Ереклинцев.

По его словам, на набережной проводится множество фотосессий.

«Получилось уютное, с видом на воду, место. История продолжится и на другом участке, за КРК «Мегаполис». Стилистика там будет примерно такой же», - сообщил районный глава.

Ранее, в начале сентября текущего года, в управлении архитектуры Челябинска заявили, что в новом году набережная реки Миасс вдоль КРК «Мегаполис» изменится кардинальным образом. Специалисты решили сказать твердое «нет» хаотичной стоянке и автомобильному транзиту.

Говоря о выходе к воде, который здесь появится, архитекторы отметили, что на проектные изыскания и подсчет стоимости этого объекта нужно больше времени, чем на все остальное, поэтому проектирование выхода к реке было решено выделить в отдельный этап.