Тайное становится явным

Как депутаты Челябинский городской бор «обустраивают»

У одного из участков Челябинского городского бора, выведенного из особо охраняемой природной территории (ООПТ), стали известны хозяева.

Участок, о котором идет речь, находится западнее пересечения улиц Лесопарковой и Смирных. На данный момент он предоставлен в аренду компании ООО «Абсолют», ее директором является некий Альберт Раисович Усманов. Основной вид деятельности компании - «Строительство жилых и нежилых зданий».

Но самое интересное, что учредителями ООО «Абсолют», по данным Seldon, являются член Общественной палаты Челябинской области Марат Бикбулатов и депутат областного Законодательного Собрания Сергей Буяков.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина, она отправляла запрос в администрацию города Челябинска по поводу принадлежности четырех спорных участков, выведенных из ООПТ (об одном из них и идет сейчас речь). В ответе было написано, что этот земельный участок предоставлен ООО «Абсолют» в аренду «для завершения строительства спортивно-игровой площадки в установленном законе порядке». Также компания имеет разрешение от администрации города и управления экологии на снос зеленых насаждений «в целях обеспечения условий для строительства и реконструкций объектов капитального строительства, линейных объектов». То есть в любое время там может начаться рубка деревьев и стройка.

Напомним, что до 1 сентября 2020 года полномочия по установлению границ памятников природы принадлежали именно Законодательному собранию, потом они перешли правительству Челябинской области. Мы можем только предполагать, с какой целью выводились эти участки, ведь скандал по границам ООПТ продолжается уже два месяца, а Заксобрание так и не предоставило документы-обоснования, в соответствии с которыми некоторые участки больше не представляют собой экологической ценности, ведь только по этой причине они могли быть выведены из памятника природы. Проводились ли эти исследования? Кто делал заключения? Где сейчас эти обоснования? На эти вопросы теперь, видимо, предстоит ответить Генпрокуратуре. 23 ноября Елена Вахтина на личном приеме у начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктора Балдина рассказала, в том числе, и о планируемой застройке выведенных участков бора.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» Елена Анатольевна, «схема», которая применялась в отношении этого участка, стандартная.

«В 2010 году этот участок вывели из состава ООПТ "Челябинский городской бор". В 2017 году депутаты гордумы поменяли ПЗиЗ [Правила застройки и землепользования]. В 2018 году администрация города выдала разрешение на строительство. В апреле 2019 года управление экологии и администрации Челябинска выдали разрешение на снос зеленых насаждений», - рассказала Елена Вахтина.

Городской бор является лакомым куском для предпринимателей-депутатов. Так, руководитель ЦП «ПРОДОЛГ.РФ» Олег Московский отметил аффилированность представителя застройщика ООО «Техсервис» Екатерины Цветковой с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым в ситуации по другому выведенному из ООПТ участку.

«Участок у СК «Полет», который хотят застроить четырьмя высотками, принадлежит компании ООО «Челяба», аффилированной с Олегом Колесниковым. Среди бывших учредителей этой организации был его помощник Сергей Цеплухов. Он фигурировал в уголовном деле о махинациях в агрохолдинге «Здоровая ферма» (ее в прошлом контролировал Колесников). В свою очередь Екатерина Цветкова является гендиректором компании ООО «Элемент». Она с 2013 года по 2016 была одним из учредителей предприятия ООО «Агрохолдинг Уралбройлер», которое входило в группу компаний «Здоровая ферма», и также фигурировала в деле о махинациях «Здоровой фермы», - пояснил Олег Московский.

Помимо этого, он сообщил, что Цветкова замужем за Эдуардом Тепляковым, конкурсным управляющим ООО «Аптека Классика ЧЛ» (эту компанию также связывают с Колесниковым).

Челябинские общественники уже на протяжении двух месяцев проводят митинги около Челябинского городского бора, выступая против его застроек. Со временем выясняются все новые обстоятельства вывода участков за границы памятника природы. Однако рано или поздно – это просто закон жизни - тайное обязательно становится явным.