07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
07.08.2023
Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников
07.08.2023
ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта
07.08.2023
Школьники с будущего учебного года будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»
07.08.2023
Жители Чебаркуля пожаловались общественникам на погибшие деревья по улице Советской
Комфортную среду на восьми общественных пространствах Челябинска сформировали на 91 процент
07.08.2023
В Саду камней Челябинска приступили к обустройству фонтана и общественного туалета
20.07.2023
Текслер: Ленинский район Челябинска станет замечательным местом для жизни, работы и отдыха
13.07.2023
В Челябинске капремонт участков трамвайных путей на четырех улицах вышел на новые этапы
05.07.2023
Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023