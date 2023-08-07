Комфортную среду на восьми общественных пространствах Челябинска сформировали на 91 процент

Готовность восьми общественных пространств Челябинска, благоустраиваемых в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды», составляет на сегодняшний день 91 процент.

Такую цифру на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, седьмого августа, назвал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, в Калининском районе благоустраивают прогулочную зону на улице Университетской Набережной (второй этап), в Курчатовском - пешеходную зону по четной стороне проспекта Победы на участке от Солнечной до Молдавской.

В Ленинском районе реализуют четвертый этап благоустройства парка «Плодушка», являющегося объектом культурного наследия, и второй этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш».

В Металлургическом районе преображают территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской. В Советском районе – пешеходную зону улицы Свободы на участке от Плеханова до Орджоникидзе (второй этап).

В Тракторозаводском районе работы ведутся в сквере возле дома №13 по улице Южноуральской. В Центральном – в сквере микрорайона Сосновка (территория между домами по улице Коммуны, 2Б и Калинина, 2Б).

Готовность дворовых территорий южноуральской столицы, также благоустраиваемых в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды», составляет 89 процентов, причем благоустройство 40 из 54-х дворов полностью завершено.

Напомним, объекты благоустройства 2024 года жители Челябинска уже выбрали – это семь общественных пространств во всех районах города.