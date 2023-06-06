Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года

В Челябинске в 2024 году комфортную городскую среду сформируют на семи общественных пространствах, которые в качестве объектов благоустройства выбрали сами горожане.

Программа будет реализована во всех районах южноуральской столицы.

В Центральном районе благоустроят сквер у ТРК «Родник», за который был отдан 8 301 голос.

В Советском районе в программу «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году снова войдет пешеходная зона по улице Свободы – теперь на участке от 102-го дома до Орджоникидзе (четная сторона) и от улицы Борьбы до Евтеева (нечетная сторона). За эту территорию проголосовали 10 355 жителей.

В Тракторозаводском районе благоустроят территорию вблизи дома №73 по улице 2-я Эльтонская со стороны существующего городского пляжа в микрорайне Чурилово (23 357 голосов).

В Ленинском районе создадут зону детского отдыха в парке «Плодушка» (22 114 голосов).

В Курчатовском районе благоустроят входную группу сквера по улице Молодогвардейцев - с устройством «сухого» фонтана (17 752 голоса).

В Калининском районе создадут спортивно-досуговую зону парка культуры и отдыха (7 847 голосов).

В Металлургическом районе комфортную среду сформируют на общественном пространстве напротив рынка «Михеевский» (5 168 голосов).

В настоящее время администрации районов Челябинска приступают к разработке проектно-сметной документации по территориям-победителям.

Напомним, во всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 172 тысяч челябинцев.

За активность и неравнодушие к родному городу жителей поблагодарила мэр Наталья Котова:

«Благодаря вашему неравнодушному отношению, мы сможем создать в Челябинске еще больше красивых и комфортных мест для отдыха и досуга».

По всей стране в этом году в голосовании приняли участие свыше 14 миллионов человек. В Челябинской области - более 691 тысячи жителей. В итоге Южный Урала стал одним из самых активных регионов – наряду с Чеченской Республикой, республиками Алтай, Башкортостан и Тыва, Томской, Свердловской, Саратовской и Самарской областями, Ставропольским краем и ЯНАО.