06.06.2023
Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»
06.06.2023
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
06.06.2023
В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
06.06.2023
Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи
06.06.2023
Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста
Жители Челябинска выбрали объекты благоустройства 2024 года
Комфортную среду сформируют на семи общественных пространствах во всех районах города
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
18.05.2023
Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
12.05.2023
В Челябинске ищут исполнителя второго контракта по благоустройству Сада камней
12.05.2023
В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023