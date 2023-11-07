07.11.2023
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
07.11.2023
Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»
07.11.2023
Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?
07.11.2023
Жители Кадровика тонут во тьме, надеясь обрести твердую почву под ногами и увидеть свет
07.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 ноября (18+)
07.11.2023
Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях
Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»
27.10.2023
Десять гектаров Никольской рощи в Челябинске очистили от непроходимых зарослей
23.10.2023
В Челябинске озеленяют проспект Комарова
13.10.2023
По просьбам жителей власти Курчатовского района обновили сквер на улице Красного Урала
12.10.2023
Главный проспект Челябинска украсит липовая аллея
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023