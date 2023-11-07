Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»

В Челябинске завершается озеленение северо-восточной части знаменитой «Плодушки», о чем, сегодня, седьмого ноября, на своей странице в ВКонтакте рассказал глава Ленинского района Александр Орёл.

По его словам, в этом сезоне при поддержке промышленных предприятий и благотворительного фонда «Мечта» здесь высадили 30 рябин, более 20 хвойных крупномеров и создали два рокария.

«Высокие, пушистые ели сразу украсили наш парк», - отметил Александр Орел, добавив, что особенно хорошо они будут смотреться зимой, когда «Плодушка» не сможет похвастаться богатой цветовой палитрой.

Ленинцы радуются продолжающимся добрым переменам и оставляют на странице Александра Орла восхищенные комментарии:

«Какая, красота, все в зелени, душу радует, здорово. Вот она - работа главы Ленинского района. Спасибо»;

«Ходили – любовались»;

«Красота»;

«Красота какая!»;

«Прекрасно»;

«Спасибо большое администрации Ленинского района за проделанную работу и удовольствие отдыхать в этом парке! Теперь еще неплохо бы улицу Гранитную подтянуть под общий вид!» (на это Александр Орел ответил, что контракт на реконструкцию улицы Гранитной заключен, что работы начались и завершатся в 2025 году – сделать предстоит очень многое).

При этом в обсуждении благоустройства «Плодушки» не обошлось без ложки дегтя. Так, одна местная жительница посетовала, что «мамкам» нужно объяснить, что это не детская песочница: «А то они там носятся, гальку и высадки портят». Другая и вовсе написала, что на входе в парк два месяца лежит мертвый кот, которого сначала пледом прикрыли, а потом положили в яму, выкопанную для дерева; дерево посадили, а мертвое животное все еще там, под пледом леопардовым. Также в комментариях сообщается, что около елей уже сломали железные таблички.

Отметим, достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка»» является объектом культурного наследия и расположено в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской. В 2024 году в парке будет реализован очередной (пятый) этап благоустройства, которое по заказу МКУ «Служба благоустройства Ленинского района Челябинска» выполнит за 41 миллион 396,5 тысячи рублей ООО «Объединение по реставрации».