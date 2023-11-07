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благоустройство
Плодушка
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Фото: Страница Александра Орла в ВКонтакте

Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»

В Челябинске завершается озеленение северо-восточной части знаменитой «Плодушки», о чем, сегодня, седьмого ноября, на своей странице в ВКонтакте рассказал глава Ленинского района Александр Орёл.

По его словам, в этом сезоне при поддержке промышленных предприятий и благотворительного фонда «Мечта» здесь высадили 30 рябин, более 20 хвойных крупномеров и создали два рокария.

«Высокие, пушистые ели сразу украсили наш парк», - отметил Александр Орел, добавив, что особенно хорошо они будут смотреться зимой, когда «Плодушка» не сможет похвастаться богатой цветовой палитрой.

Ленинцы радуются продолжающимся добрым переменам и оставляют на странице Александра Орла восхищенные комментарии:

«Какая, красота, все в зелени, душу радует, здорово. Вот она - работа главы Ленинского района. Спасибо»;

«Ходили – любовались»;

«Красота»;

«Красота какая!»;

«Прекрасно»;

«Спасибо большое администрации Ленинского района за проделанную работу и удовольствие отдыхать в этом парке! Теперь еще неплохо бы улицу Гранитную подтянуть под общий вид!» (на это Александр Орел ответил, что контракт на реконструкцию улицы Гранитной заключен, что работы начались и завершатся в 2025 году – сделать предстоит очень многое).

При этом в обсуждении благоустройства «Плодушки» не обошлось без ложки дегтя. Так, одна местная жительница посетовала, что «мамкам» нужно объяснить, что это не детская песочница: «А то они там носятся, гальку и высадки портят». Другая и вовсе написала, что на входе в парк два месяца лежит мертвый кот, которого сначала пледом прикрыли, а потом положили в яму, выкопанную для дерева; дерево посадили, а мертвое животное все еще там, под пледом леопардовым. Также в комментариях сообщается, что около елей уже сломали железные таблички.

Отметим, достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка»» является объектом культурного наследия и расположено в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова и Бобруйской. В 2024 году в парке будет реализован очередной (пятый) этап благоустройства, которое по заказу МКУ «Служба благоустройства Ленинского района Челябинска» выполнит за 41 миллион 396,5 тысячи рублей ООО «Объединение по реставрации».

Автор: Евгения Александрова
озеленение
благоустройство
Плодушка
Ленинский район
Александр Орел
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«Кубок чемпионов КВН» - в Челябинске состоится масштабное мероприятие

02.11.2023 13:11

Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ

02.11.2023 12:58

Ко Дню народного единства жителей Челябинска познакомят с национальной музыкой Южного Урала

02.11.2023 12:53

Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)

02.11.2023 12:22

В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина

02.11.2023 12:10

Юный челябинский стрелок завоевал «бронзу» первенства России

02.11.2023 12:02

Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики

02.11.2023 11:58

Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»

02.11.2023 11:54

Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда

02.11.2023 11:28

В Челябинске сильно задержали рейс в Египет, в аэропорт выехали сотрудники прокуратуры

02.11.2023 11:20

По улицам Магнитогорска скитается напуганный козел

02.11.2023 11:08

Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске

02.11.2023 10:36

Страшный пожар на ферме в Агаповском районе унес жизнь работника и сотен животных

02.11.2023 10:21

Родителей в Челябинской области стали реже лишать прав в отношении детей

02.11.2023 09:51

Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»

02.11.2023 09:25

В Челябинской области назвали самые популярные и редкие имена октября

02.11.2023 09:17

На железнодорожном вокзале Магнитогорска появился уголок советского прошлого

01.11.2023 21:09

Анонсы событий и мероприятий на 2 ноября (18+)

01.11.2023 17:38

В Челябинске стартуют новые мероприятия для незрячих и слабовидящих

01.11.2023 17:25

В Аргаяшском районе инвалид на коляске ограбил двух женщин и убежал