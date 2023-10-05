05.10.2023
На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей
05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
05.10.2023
В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов
05.10.2023
В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»
04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
04.10.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей
05.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
04.10.2023
В Челябинске появится еще один «райский уголок»
02.10.2023
Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик
02.10.2023
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023