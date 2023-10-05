На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей

В Челябинске в настоящее время комиссия определяет подрядчика, который будет реализовывать очередной (пятый) этап благоустройства знаменитой «Плодушки» Ленинского района.

Достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка»» является объектом культурного наследия и расположено в границах улиц Энергетиков, Гранитной, Агалакова, Бобруйской. Начальная цена муниципального контракта, заказчиком которого является МКУ «Служба благоустройства Ленинского района Челябинска», составляет 41 396 514,45 рубля. Прием заявок от желающих продолжить преображение «Плодушки» велся в период с 26 сентября по четвертое октября.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, исполнителю контракта предстоит завершить благоустройство зоны детского парка: подрядчик установит здесь игровое оборудование в экостиле, скамьи, урны, опоры освещения. На всех детских площадках будет уложено специальное безопасное покрытие.

Так «Плодушка» выглядит сейчас

Контракт с победителем торгов подпишут в октябре текущего года. Согласно техническому заданию, работы по устройству наружного освещения подрядчик должен будет провести в период с даты заключения муниципального контракта по 15 января нового года, работы по монтажу малых архитектурных форм и устройству травмобезопасного покрытия – с 16 января по 31 мая 2024-го.

В следующем году в детском парке «Плодушки» появятся разнообразные качалки на пружинах, детский экскаватор, металлофон, музыкальные столбики, ходули-балансиры, песочница из бревен, балансиры «Овал» и «Тропинка», детский гамак, домик для малышей с мостиком, детская лазалка, платформа «Кубики» с тоннелем, детские городки «Переход», «Мосты» и «Две башни», полоса препятствий, бетонные скамейки, урны «Квадро 800».

Отметим, данный аукцион уже проводили в сентябре этого года, однако он был признан несостоявшимся: единственная поданная заявка оказалась не соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки.

Напомним, благоустройство «Плодушки» в 2024 году продолжится по программе «Формирование комфортной городской среды» - за дальнейшее преображение этого общественного пространства проголосовали 22 тысячи 114 человек. О подготовке территории «Плодушки» для обустройства детских площадок в новом году агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало в августе.