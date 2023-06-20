Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику

В Челябинске в июле текущего года четыре котельные проведут опрессовку по собственному графику.

Гидравлические испытания на локальных котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения.

В июле под отключение горячего водоснабжения попадут дома, расположенные в поселках Федоровка, Сосновка, Чурилово и ЧВВАКУШ. Полный перечень жилых и социальных объектов тут.