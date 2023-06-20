20.06.2023
В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области
20.06.2023
Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам
20.06.2023
Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина
20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
20.06.2023
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
02.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска на три дня отключат горячую воду
22.05.2023
В Челябинске начинается отключение горячей воды
18.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023