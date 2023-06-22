Минстрой: На сегодня отсутствуют основания для застройки территории вблизи озера Чебаркуль

В настоящее время нельзя вести строительство на территории вблизи озера Чебаркуль в границах улиц Больничная – Колхозная в Чебаркуле (Челябинская область). К такому выводу пришла комиссия регионального минстроя, которая по поручению губернатора проверяла законность застройки вблизи озера.

Напомним, жители написали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру, к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в министерство экологии области с жалобой на планируемое строительство 30 многоэтажных домов на берегу водоема. Глава региона поручил минстрою разобраться. По мнению жителей, возведение микрорайона высушит озеро, которое и так находится в критическом состоянии. А изношенные на 95% сети водоканала не справятся с увеличенной нагрузкой.

Специалисты регионального Минстроя провели внеплановую проверку по вопросам соблюдения законодательства о градостроительной деятельности и выявили нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории.

По итогам проверки оформлен акт и вынесено предписание об устранении нарушений. «В связи с этим в настоящее время отсутствуют основания для реализации застройки территории вблизи озера Чебаркуль в границах улиц Больничная – Колхозная г. Чебаркуль, предусмотренной указанным проектом планировки и межевания территории», - сообщили в Минстрое.

Следственные органы проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ (халатность). Доклад по ее результатам будет представлен главе СКР.