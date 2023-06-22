22.06.2023
Магнитогорской народной пробежке – пять лет
21.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+)
21.06.2023
Текслер: Ускоренными темпами восстанавливаем медицину, восполняем кадры
21.06.2023
Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски
21.06.2023
В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
Минстрой: На сегодня отсутствуют основания для застройки территории вблизи озера Чебаркуль
29.05.2023
Озеро Чебаркуль в Челябинской области ждет экологическое оздоровление
23.05.2023
Проверяющие минстроя отправились с проверкой в Чебаркуль
21.06.2019
«Уралкузовцы» собрали полтонны мусора на берегу озера Чебаркуль
01.08.2018
На озере Чебаркуль во время катания на гидроцикле утонула 15-летняя школьница
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023