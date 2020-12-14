Митрофановское кладбище захватывает челябинский городской бор

История с незаконными захоронениями за границами Митрофановского кладбища в Челябинске, буквально на территории памятника природы, насчитывает уже десятилетие. Несмотря на то, что его уже пытались закрыть, природоохранная прокуратура выписывала штрафы, кладбище по-прежнему остается открытым для новых захоронений. Эту проблему обсуждали защитники Городского бора на одиннадцатом митинге в минувшую субботу, 12 декабря.

На прошлой неделе в Законодательном собрании области состоялась встреча с представителей администрации Митрофановского кладбища с сотрудниками ОГУ «ООПТ». О ней корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» рассказали депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина и экоактивист, член рабочей группы по вопросам окружающей среды на территории Челябинска Андрей Костенко.

Сейчас «Митрофановское» кладбище самый большой субъект внутри Городского бора. Оно возникло, когда бор еще не являлся ООПТ. Но сейчас границы бора и кладбища находятся «вплотную» друг к другу.

По данным СМИ, кладбище «Митрофановское» еще с 2008 года практикует незаконные захоронения. Тогда, в 2008 году, их обнаружили специалисты ОГУ «ООПТ» во время планового рейда. На претензии природоохранной прокуратуры ответил тогдашний первый вице-мэр Челябинска Сергей Давыдов (мэрия являлась учредителем МУП «Мемориал»). Он заявил, что это были родственные «подзахоронения», к тем могилам, которые появились там еще в 60-х годах. И у «Мемориала», по словам Давыдова, были все документы на эти захоронения. А границы нужно было якобы уточнять вместе с ними как со смежными землепользователями. Сейчас предприятие «Мемориал» ликвидировано.

В следующий раз проблема снова стала актуальной в 2015 году, когда природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к МКУ «Служба городских кладбищ» о компенсации вреда окружающей среде на 2,6 миллиона рублей за захоронения на территории ООПТ, которые продолжались с мая 2011 года по март 2015 года.

Потом снова - в 2016 году. Тогда уже эти захоронения «подбирались» к Шершневскому водохранилищу. В Городской думе даже поднимался вопрос о закрытии самого старого кладбища. Но до сих пор оно остается открытым для всех захоронений.

«Кладбище входит во второй водоохранный пояс Шершней, откуда мы с вами пьем. То есть там вообще нельзя хоронить. Рядом находятся еще 500 метров допустимых, чтобы кладбище не находилось вблизи населенных пунктов. Там идет деревня Уфимские карьеры, а с другой стороны – конный спортивный клуб «Пегас». Закрывать кладбище надо было давно», - сказала Елена Вахтина.

Кроме того, интересна история с границами кладбища. По словам Елены Анатольевны, после штрафа в 2015 году представители Митрофановского кладбища решили узаконить новые границы, чтобы не трогать уже имеющие могилы. В 2016 году границы были поставлены на учет. При этом границы ООПТ остаются прежними (в соответствии с Постановлением 2011 года). То есть происходит какое-то странное наложение границ кладбища на границы памятника природы. Получается, что на бумагах границы – одни, а на кадастровой карте – другие.

Андрей Костенко также рассказал, что директор ОГУ «ООПТ» Дмитрий Скорынин считает, что буквально за каждое новое захоронение вне границ Митрофановского кладбища – это повод для штрафа. Так обстоит дело на словах. Но очевидцы сообщают, что сейчас незаконные захоронения происходят там чуть ли не каждый день. Что мешает штрафовать кладбище? Остаются только догадываться…

Эта проблема будет обсуждаться среди других на встрече рабочей группы, которая пройдет уже на следующей неделе. «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.