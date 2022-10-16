На Аркаиме в середине октября расцвели уральские подснежники

В середине октября 2022 года на территории Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» расцвел прострел, часто именуемый уральским подснежником и сон-травой.

Удивительные кадры заснял 15 октября геолог Аркадий Шохин в окрестностях Аркаима, сообщает пресс-служба заповедника и делится красивыми фотографиями.

«Это растение, как правило, цветет в конце апреля-мае, но в августе-сентябре 2020 года, к примеру, мы повсеместно фиксировали цветение прострела по всей территории заповедника», - рассказали в заповеднике и пояснили.

Специалисту уточнили, такое явление называется яровизация. Когда после непродолжительных заморозков наступает потепление и почва прогревается, семена и многолетние растения реагируют на это как на весну, наступившую после зимы (хоть и непродолжительной).

«Недавно у нас выпадал снег и было вполне ощутимое понижение температуры, но снег растаял, и, что логично, расцвели подснежники», - поделились сотрудники Аркаима. И сегодня все посетители смогут увидеть нежные весенние цветы под свинцовыми октябрьскими облаками.