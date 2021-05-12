На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга

В Челябинске на набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» в Центральном районе заколосятся злаковые. Высадку таких замечательных многолетних культур, как овсяница голубая, кортадерия и вейник остроцветный, планируется начать в середине лета.

О том, какие растения украсят новое общественное пространство, которое появится в столице Южного Урала в этом году благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды», агентству «Урал-пресс-информ» рассказал глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

По его словам, деревьев на новой набережной будет высажено немного – около двух десятков (посадить больше не позволяет площадь). Это будут яблони Недзвецкого и черемуха.

А вот кустарников – как древесных, так и травянистых (включая злаковые культуры) – на набережной вдоль КРК «Мегаполиса» появится значительно больше: две с половиной тысячи. В частности, это лох серебристый, кизильник, пузыреплодник, спирея японская и спирея серая, можжевельник, котовник, а также – как было сказано выше - овсяница голубая, кортадерия, вейник остроцветный.

«Вейник и кортадерия отличаются тем, что имеют пушистые окончания - кисточки. Эти растения смотрятся хорошо почти круглый год. В зиму их, как правило, не срезают, и зимой они тоже выглядят красиво», - отметил Виктор Ереклинцев.

По его словам, все работы на набережной планируется закончить к первому августа, так что пройдет каких-то два месяца, и челябинцы уже смогут оценить первые результаты озеленения.