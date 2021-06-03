На северо-западе Челябинска ради будущего аквапарка снесут 343 дерева

На северо-западе Челябинска снесут 343 дерева, часть из них будет пересажена.

О предстоящем событии горожан предупредили в мэрии, объяснив, что снос зеленых насаждений будет производиться в зоне строительства.

«Завтра, четвертого июня, подрядчик приступит к подготовке «пятна застройки» многофункционального комплекса с аквапарком по улице Братьев Кашириных, 142», - рассказали в администрации Челябинска.

В мэрии отметили также, что за снос зеленых насаждений застройщик внесет компенсацию в бюджет города. Кроме того, проектом застройки предусмотрено озеленение территории.