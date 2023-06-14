На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) на две недели раньше среднемноголетнего срока зацвела любка двулистная, которую также называют ночной фиалкой, любовным корнем, бальзамом диким, ночными духами, кукушкиными слезками, полевым жасмином, ночной красавицей и орхидеей-бабочкой.

«Северная орхидея с мелкими белыми цветами, собранными в колосовидное соцветие, скромно прячется среди зеленой травы – пройдешь и не заметишь. Возможно, потому ее и не «взяли» в Красную книгу. Зато любка двулистная внесена в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Да и наши предки ценили это растение, приписывая ему различные магические свойства», - отмечают в нацпарке «Таганай».

Опылителями любки двулистной являются ночные бражники, которых она притягивает к себе приятным запахом. К слову, по своей форме цветок и сам чем-то напоминает белую бабочку, хорошо заметную в вечернее время.