14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
14.06.2023
Дезертиры и ушедшие в «самоволку» военнослужащие могут избежать наказания
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
14.06.2023
В Челябинске в этом году появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
13.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня (18+)
13.06.2023
Областной праздник фермеров состоялся в Увельском районе
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
10.06.2023
На Таганае отмечают нашествие злостных вредителей
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
На Таганае случилось нашествие боярышниц
26.05.2023
На Таганае по-прежнему закрыты все бесплатные стоянки
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023