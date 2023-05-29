Новые статуи появятся на Фестивале песочной скульптуры в горсаду

В городском саду им. Пушкина в Челябинске первого июня открывается Фестиваль песочной скульптуры. Посетителей Горсада им. А. С. Пушкина ждёт развлекательная программа с ведущим и персонажами русских народных сказок, а также мастер-класс по созданию песочной скульптуры.

Юные горожане под руководством профессиональных скульпторов смогут сделать богатыря и животное - героя сказок.

Помимо прошлогодних шедевров, в этом году зрители увидят четыре новых статуи. Напомним, в 2022 году организаторы и скульпторы фестиваля пошли на смелый эксперимент – консервация скульптур из песка на осенне-зимний период. Тогда на площадке расположились девять композиций: «Малыш и Карлсон», «Шахерезада. Сказки 1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Конёк-горбунок», «Бременские музыканты», «Золушка» и скульптура «Китайские народные сказки».

В этом году две скульптуры, из-за невозможности восстановления, убирают, пострадавшие реставрируют и возводят ещё четыре новых: «Золотая антилопа» по мотивам индийской сказки, «Репка» по русской народной сказке, «Богатыри» с картины Васнецова и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

На открытие Фестиваля юные горожане под руководством профессиональных скульпторов смогут сделать богатыря и животное - героя сказок. Вход свободный. Горсад им. А. С. Пушкина (площадка за Челябинским театром драмы им. Наума Орлова). Мероприятие продлится с 12:00 до 14:00.