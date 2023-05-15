Песочные скульптуры в горсаду имени Пушкина «оживут» до первого июня

Песчаные скульптуры в челябинском городском саду имени Пушкина, созданные в прошлом году, «оживят» до первого июня – для нового фестиваля.

Интересно, что большую часть созданных в прошлом году фигур из песка реставрируют, пару скульптур – демонтируют, еще четыре – создадут.

Подрядчик, который будет заниматься всеми этими работами, уже определен. Организацией и проведением уже традиционного для столицы Южного Урала фестиваля песочных скульптур он займется за четыре миллиона 931 тысячу 470,59 рубля.

Начальная цена аукциона составляла пять миллионов 302 тысячи 656,65 рубля. Заявки от претендентов на получение муниципального контракта, заказчиком которого является управление культуры Челябинска, принимались в период с 28 апреля по 11 мая. Всего было подано две заявки, обе они были признаны соответствующими требованиям. Победил тот, кто предложил наименьшую цену (участник №2 хотел стать ответственным за фестиваль песочных скульптур за четыре миллиона 957 тысяч 983,88 рубля).

Отметим, контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ. Первый этап исполнитель должен реализовать с даты заключения контракта по первое июня 2023 года. В этот период подрядчик должен осуществить расконсервацию, демонтаж и реставрацию скульптур после консервационного осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.

Фото Алины Быковой

Как отмечается в техническом задании, перед тем как начать творить и создавать из песка «Трех богатырей», «Золотую рыбку», «Репку» и «Золотую антилопу», подрядчик должен «оживить» после долгого «сна» уже имеющиеся фигуры – реставрация ждет такие скульптуры, как «Замок», «Малахитовая шкатулка», «Шахерезада. Сказку 1001 ночи», «Конек-Горбунок, «Китай. Народная китайская сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка». А вот «Карлсона» и «Серебряное копытце», увы, придется демонтировать – по причине «множественных обрушений и потерь в визуальном плане».

Песчаные фигуры – новые и старые – будут радовать жителей и гостей Челябинска в период со второго июня до 30 сентября. В этот период подрядная организация обязана поддерживать площадку проведения фестиваля (с песочницей и сценой) в надлежащем состоянии и обеспечивать надлежащий уход за ее песочными «жителями».

На третьем этапе будет проведена консервация. В течение недели после закрытия выставки для посетителей исполнитель контракта должен будет провести работы по укрытию и сохранению скульптур от природного воздействия в течение осенне-зимнего сезона 2023-2024 годов. Законсервировать все объекты исполнитель обязан, в соответствии с условиями контракта, до 31 октября 2023 года.

На консервации песочные фигуры будут находиться до 30 апреля 2024-го.

Вот что известно о новых скульптурах, которые появятся на площадке фестиваля до начала лета.

«Три богатыря» - в композиции должны быть изображены три богатыря с известной картины Васнецова «Богатыри». Персонажи будут «выходить из картины» на зрителя, их изобразят в полуобъеме с множеством деталей и украшательств. На обратной стороне скульптуры изобразят большой герб Челябинска.

Высота скульптуры должна быть не меньше трех с половиной метров, ширина – не меньше шести.

«Золотая рыбка» - композиция проиллюстрирует известную сказку Пушкина: с золотой рыбкой, стариком, старухой и элементами архитектуры на заднем плане.

Эта скульптура должна быть не ниже трех метров и не уже трех метров.

«Репка» - в композиции будут изображены все персонажи одноименной сказки.

Скульптура «Золотая антилопа» задумана как изображение волшебного животного и султана, засыпанного золотом. На заднем плане песочного творения разместятся элементы архитектуры, подчеркивающие индийский колорит.

Напомним, первой площадкой проведения фестиваля песочных скульптур в Челябинске стал Сад камней – в 2021 году.