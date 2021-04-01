Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили

Дорожное покрытие на Университетской набережной в Челябинске (в районе поселка Благодатово), просадка которого произошла из-за незаконной врезки в шламопровод автомоечным комплексом, до сих пор не восстановили.

В городском комитете дорожного хозяйства напомнили, что в результате врезки вода попала в основание дорожной одежды, после чего дорога просела, и еще раз подчеркнули, что в случившемся виноват не подрядчик («Уралдорстрой»), осуществлявший в прошлом году ремонт Университетской набережной в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«16 марта мы направили письмо в адрес руководства МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» для принятия мер по восстановлению нарушенного дорожного покрытия при наступлении благоприятных температур», - сообщили в КДХ Челябинска.

Официального ответа от МУП ПОВВ в комитет не поступало. Работы на участке Университетской набережной, где из-за просадки дорожного полотна десятого февраля этого года было ограничено движение по одной полосе в сторону северо-запада, до сих пор не выполнены.