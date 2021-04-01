01.04.2021
Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили
31.03.2021
Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
31.03.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое апреля
31.03.2021
Солдата, получившего ожоги глаз в ЧВВАКУШе, перевели в другую часть
31.03.2021
Штурмовики Су-25СМ прибыли в Челябинскую область на конкурс «Авиадартс-2021»
31.03.2021
Силовики наведались на мусорный полигон «Южный»
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021