Результаты проб на Тургояке показали безвредность воды

Результаты проб с озера Тургояк в районе городского пляжа Миасса (Челябинская область) показали безвредность и безопасность воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На сайте мэрии опубликован протокол с результатами исследования проб, взятых 22 июля. Согласно документу, результаты исследований воды хорошие, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, купаться в озере Тургояк теперь разрешено.

Напомним, ранее в Миассе по предписанию Роспотребнадзора власти закрыли городской пляж на берегу озера Тургояк. Результаты исследований тогда показали наличие в воде кишечной палочки (колиморфные бактерии). Поводом для взятия проб стали жалобы отдыхающих на появление кожной сыпи после купания в водах жемчужины Южного Урала.