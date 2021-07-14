Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж

В Миассе (Челябинская область) по предписанию Роспотребнадзора власти закрыли городской пляж на берегу озера Тургояк.

Это связано с результатами проведенной надзорным ведомством проверки, которая выявила несоответствие воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – здесь обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиморфные бактерии). О том, что купаться запрещено, местное население предупреждают выставленные аншлаги.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», поводом для взятия проб из вод Тургояка специалистами Роспотребнадзора стали жалобы отдыхающих на появление кожной сыпи после купания в жемчужине Южного Урала.

Комментируя ситуацию неделю назад, заместитель министра экологии региона Виталий Безруков заявил, что странные высыпания не теле есть аллергическая реакция на цветение сине-зеленых водорослей и деревьев хвойных пород с выделением пыльцы и оседанием ее на водную гладь.

По словам Безрукова, подобные обращения поступают на протяжении семи лет. При этом, напомнил замминистра, качество воды в Тургояке улучшилось впервые за много лет, в прошлом году ее оценили как чистую (это второй класс).