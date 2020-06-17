Санаторий «Чебаркуль» может стать местом экологической катастрофы

Туберкулезный санаторий "Чебаркуль" (Челябинская область) может стать местом экологической катастрофы.

О проблеме, связанной с удручающим и опасным для жизни людей и природы состоянием канализационного коллектора, на своей странице в "ВКонтакте" сообщил сегодня, 17 июня, член Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

Свой пост он назвал так: "Авария на канализационном коллекторе и открытые колодцы грозят жизням людей или очередным экологическим бедствием".

Олег Дубровин рассказал, что вместе с коллегами, экологическими активистами Виталием Полторацким и Александром Желавским, посетил в Чебаркуле удивительный объект - санаторий для лечения туберкулеза, который был создан в 1921 году как летний дом отдыха "Златоустовский рабочий" и даже имел кумысолечебницу, а в 1925-м преобразовался в санаторий для лечения больных туберкулезом "Чебаркуль".

Место это славное, с историей. По словам Олега Дубровина, в военные годы здесь располагался госпиталь № 4012. С восьмого августа 1941-го по первое ноября 1944-го года в госпиталь направлялись бойцы с тяжелыми ранениями в области грудной клетки. В 1980-м году, рассказал общественник, учреждение реорганизовали - в широкопрофильный фтизиопульмонологический санаторий.

"Здания удивительной красоты, но, к сожалению, долгое время не реставрированные. Самое возмутительное - это состояние канализационного коллектора, который, по словам коллег, находится на балансе муниципалитета. Он и еще пять колодцев в лесу заросли травой и совершенно не заметны для человека, которому о них не рассказали. Обслуживать коллектор перестали давно, так же, как и откачивать фекалии двух поселков. При том, что они уходят в почву, уровень стоит в сантиметрах 30-ти до земли. Очень надеюсь, никто не провалится до момента реакции властей!", - написал на своей странице в ВК Олег Дубровин.

Агентство "Урал-пресс-информ" связалось с Александром Желавским, который, к слову, является бывшим сотрудником санатория "Чебаркуль" и очень хорошо знает проблему. Он рассказал о многолетних и, увы, напрасных попытках неравнодушных южноуральцев добиться решения проблемы, отравляющей - в прямом смысле - окружающую среду.

По его словам, канализационный коллектор был передан муниципалитету еще в 2014 году. Чебаркульские власти определили подрядчика, который обязан был обслуживать проблемный объект. Подрядная организация производила откачку до апреля 2019-го года (как отмечает Александр Желавский, это делалось через пень-колоду).

В прошлом году, когда в Чебаркуле было создано МУП "Канализация", объект передали ему на баланс, однако откачку данное предприятие не производило, объясняя это отсутствием адреса, по которому расположен коллектор.

В декабре 2019-го года все данные городской "Канализации" были переданы, однако воз и ныне там. Теперь руководство муниципального предприятия заявляет, что нет средств ремонтировать колодцы и вообще обслуживать сей объект, тогда как квитанции на оплату соответствующих услуг жители получают регулярно.

Александр Желавский рассказал, что санаторий производил ежедневную откачку своих отходов, пока работал, - до первого июня этого года. Однако этого недостаточно: в коллектор стекаются нечистоты двух поселков - санаторного и СМУ, где проживает в общей сложности около восьмидесяти семей (это около 20-25 кубов отходов жизнедеятельности в сутки).

В этом году у жительницы поселка "Санаторий "Чебаркуль" в ванной случился "всход" фекалий - это произошло по причине того, что почва была мерзлая, нечистоты не ушли в землю и поднялись из нее.

По словам Александра Желавского, за долгие годы равнодушия властей, которые ничего не предпринимают, чтобы привести коллектор в порядок, происходит отравление почвы - деревья слабеют, чахнут и могут в результате погибнуть. Более того, рядом находится озеро Чебаркуль - питьевой источник. И никто не знает точно, попадают или нет в него фекальные воды. Куда-то же они деваются...

Кроме того, открытые колодцы несут в себе угрозу жизни людей, которые, не заметив их в зарослях травы, могут просто-напросто провалиться внутрь и утонуть. Александр Желавский заверяет, что человек не сможет самостоятельно оттуда выбраться.

"Мы задавали конкретные вопросы министерству экологии Челябинской области: почему колодцы открытые, куда уходят фекальные воды и почему откачку нечистот производили непосредственно из колодца на территории санатория, а не из выгреба, как это должно быть, но получили лишь отписку. Нам сообщили, что проблему будут решать в 2021 году - выделят денежные средства на приведение объекта в нормальное состояние", - посетовал Александр Желавский.

Также по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в санаторий выезжал представитель регионального минстроя, который также сообщил, что проектную документацию будут заказывать в 2021 году. В планах - провести канализационную сеть (ее протяженность составляет около полутора километров) до очистных сооружений Чебаркуля. Расстояние до них небольшое - около трехсот метров.

Александр Желавский заверил, что вместе с другими неравнодушными людьми продолжит добиваться приведения коллектора в нормальное состояние и регулярного его обслуживания. Он уверен: если проблему не решить как можно скорее - быть беде.

Того же мнения придерживается и Олег Дубровин.

"Сложившаяся ситуация требует принятия экстренных мер. Ждать до 2021 года нельзя. Опасность слишком большая. Проблему надо решать незамедлительно!", - подчеркнул общественник.