Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада

В Челябинской области последний месяц весны, по прогнозам синоптиков, обещает быть теплым, а вторая декада – по-летнему жаркой. При этом вторая половина месяца прогнозируется с дождями и грозами.

Наши предки отмечали, хорошее начало мая сулит холодную вторую половину месяца, и наоборот. Начало мая на Южном Урале было теплым и практически без осадков.

По данным Gismeteo, во второй декаде мая ожидается жаркая и ясная погода, в отдельные дни столбик термометра будет преодолевать 30-градусную отметку (в том числе в следующие выходные).

Но уже 19 мая жара спадет. И воздух будет прогреваться лишь до плюс 16-19 градусов. Такая погода сохранится до конца месяца и в первую неделю июня.

С 18 мая в регионе прогнозируются дожди, в отдельные дни – грозы. И продлятся они до конца мая. Исключением будут лишь несколько дней.

По данным Челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в мае по области составляет плюс 10-13 градусов. В теплые годы она повышается до плюс 14-18 градусов, в холодные – опускается до плюс 5-8 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 32-36 градус, в Челябинске – плюс 35 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 11 градусов.

В мае часто бывает возврат холодов, в северной половине области даже может установиться временный снежный покров. В отдельные годы в мае отмечались метели до 2-4 дней в месяц. Очень редко, 1-2 дня, на всей территории области наблюдаются гололед и налипание мокрого снега на провода.

В Челябинске средняя продолжительность самых интенсивных похолоданий в мае со среднесуточной температурой воздуха менее ноля градусов составляет 3-6 дней. При особенно длительных вторжениях, как это было в мае 1989 года, продолжительность похолоданий доходила до двух недель. Обычно за сутки температура понижается на 5-9 градусов, но в 1919 году при резком похолодании разница суточных температур составляла 21 градус.

В Челябинске средняя дата последних заморозков приходится на середину мая, но в отдельные годы заморозки наблюдались и в начале июня. Например, в 1933 году последние заморозки зафиксированы 11 июня. За период с 1961 по 2020 год в Челябинске отмечено шесть случаев июньских заморозков (климатическая повторяемость 10%).

Самый холодный май в Челябинске был в 1969 году (со среднемесячной температурой плюс 6,6 градусов).

Абсолютный минимум температуры воздуха в мае достигал в 1952 году минус 11 градусов.

В текущем столетии самым холодным оказался май 2018 года (средняя температура плюс 10,5 градусов). С 2001 года среднемесячная температура ниже нормы в мае отмечалась три раза, в июне – восемь раз.

При этом в мае не редкость грозы – отмечаются от трех до 13 дней, а один-четыре дня за месяц с градом и пыльными бурями.

Примечали, если в мае было много дождей, то их будет мало и в сентябре, и наоборот. Во время цветения черемухи всегда наступает прохлада. Особенно холодно бывает, когда разворачивается дуб.

В народе май ласково называют «травень», «цветень», «розоцвет». И действительно, в мае все расцветает, обновляется. Май, последний месяц весны, связан с началом работ в огороде и в поле.