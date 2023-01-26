Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Челябинского УФАС России о признании в действиях комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «Уралдорстрой» и ООО «Челябинсксвязьинвест» нарушения закона о защите конкуренции при проведении аукциона на выполнение работ по ремонту набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС.

Дело антимонопольным органом было возбуждено в феврале 2020 года.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», УФАС по Челябинской области тогда заинтересовал аукцион 2019 года на выполнение работ по ремонту Центральной части города Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС – пешеходной зоне по улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы и набережной реки Миасс на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова.

Работы по ремонту набережной Миасса выполняло ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» (по договору субподряда с ООО «УралДорСтрой»), по ремонту пешеходной зоны по улице Труда - ООО «УралДорСтрой». Впоследствии муниципальный контракт между комитетом и ООО «УралДорСтрой» расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением полного объема работ.

Установлено, что работы по контракту на сумму 111,9 миллионов рублей осуществлялись до его заключения. Об этом говорили фотографии, размещенные в соцсетях и СМИ. Согласно снимкам, работы проходили на территории всей набережной, а не на каком-то определенном участке.

«При этом представители комитета дорожного хозяйства и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» утверждали, что на представленных фотографиях запечатлены мероприятия по демонстрационной выкладке плитки в целях создания эскизного проекта для заказчика аукциона. Компания утверждала, что плитка была выложена временно, без подготовки основания, без установления уровня выкладки, без заливки «расчеканивания» швов.

Однако установлено, что уже в августе 2019 года, еще до завершения аукциона и заключения контракта, отсутствовало асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, выполнены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, выкладка гранитных плит.

Челябинское УФАС России пришло к выводу, что работы по «демонстрационной выкладке плитки» на самом деле являлись работами, предусмотренными будущим заключенным контрактом. Таким образом, заказчиком после заключения контракта были оплачены уже ранее выполненные работы по ремонту набережной. Комитет обеспечил возможность получения дохода конкретным хозяйствующим субъектам, что создало им преимущественные условия в возможности выполнения работ до объявления аукциона, ограничил доступ иным хозсубъектам к выполнению работ.

Должностные лица нарушителей привлечены к административной ответственности. Также ООО «Уралдорстрой» оштрафовано на 6,7 миллионов рублей, ООО «Челябинсксвязьинвест» - 836 тысяч рублей.