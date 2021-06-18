УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске

Челябинское УФАС выявило антиконкурентное соглашение на аукционе по ремонту набережной реки Миасс. Речь идет о действиях Комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «УралДорСтрой» (ранее – ООО ТПК «ЯКК») и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест».

УФАС по Челябинской области заинтересовало аукцион 2019 года на выполнение работ по ремонту Центральной части города Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС – пешеходной зоне по улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы и набережной реки Миасс на правом берегу от улицы Красной до улицы Кирова.

Работы по ремонту набережной Миасса выполняло ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» (по договору субподряда с ООО «УралДорСтрой»), по ремонту пешеходной зоны по улице Труда - ООО «УралДорСтрой». Впоследствии муниципальный контракт между Комитетом и ООО «УралДорСтрой» расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением полного объема работ.

Установлено, что работы по контракту на сумму 111,9 млн рублей осуществлялись до его заключения. Об этом говорят фотографии, размещенные в соцсетях и СМИ. Согласно снимкам, работы проходили на территории всей набережной, а не на каком-то определенном участке.

«При этом представители Комитета и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» утверждают, что на представленных фотографиях запечатлены мероприятия по демонстрационной выкладке плитки в целях создания эскизного проекта для заказчика аукциона. Компания утверждает, что плитка была выложена временно, без подготовки основания, без установления уровня выкладки, без заливки «расчеканивания» швов, - сообщили в УФАС по Челябинской области. - Однако установлено, что уже в августе 2019 года, еще до завершения аукциона и заключения контракта, отсутствовало асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, выполнены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, выкладка гранитных плит. Указанные работы были предусмотрены документацией об аукционе. Довод о необходимости выкладки плитки для составления эскизного проекта противоречит тому, что в указанное время уже была составлена и размещена документация об аукционе. Соответственно, данный эскизный проект так и не был включен в документацию. Из участников аукциона информацией о нем располагало только ООО «ЧелябинскСвязьИнвест».

Выполнение работ до заключения контракта подтверждают и имеющаяся в распоряжении Челябинского УФАС России исполнительная документация хозяйствующих субъектов и схемы фактических выполненных работ, которые датированы июлем - августом 2019 года.

«Челябинское УФАС России пришло к выводу, что работы по «демонстрационной выкладке плитки» на самом деле являлись работами, предусмотренными будущим заключенным контрактом. Таким образом, заказчиком после заключения контракта были оплачены уже ранее выполненные работы по ремонту набережной. Комитет обеспечил возможность получения дохода конкретным хозяйствующим субъектам, что создало им преимущественные условия в возможности выполнения работ до объявления аукциона, ограничил доступ иным хозсубъектам к выполнению работ. Общий доход компаний-участников cговора по результатам заключения муниципального контракта и договора субподряда составил 68 миллионов рублей», - добавили в ведомстве.

Материалы дела в отношении Комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «УралДорСтрой» и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» будут переданы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии в действиях должностных лиц составов преступлений в рамках Уголовного кодекса РФ.