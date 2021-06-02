Текслер организовал расследование по факту вырубки даурской лиственницы в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер организовал проведение расследования по факту вырубки даурской лиственницы на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной в столице Южного Урала (кроме того, на данном участке снесли две сибирские ели).

О начале проверки глава региона сообщил вчера вечером, первого июня, на своей странице в Инстаграм.

Напомним, одно из трех последних исторических деревьев, высаженных в Челябинске в начале прошлого столетия по просьбе умирающего офицера, доставленного в госпиталь с фронта Русско-Японской войны, вырубили первого июня по решению городских властей, заявивших, что дерево погибло и спасти его не представляется возможным. Жители областного центра возмущены и шокированы, власти обещают компенсационные посадки.

Губернатор пообещал разобраться.

«На пересечении Ленина и Красной срубили даурскую лиственницу. Деревьям больше ста лет. У них красивая и трогательная история. Была. Проводим расследование, привлекли экспертов. О результатах проинформирую», - написал глава региона.

Алексей Текслер также заявил, что «работа по санации деревьев должна быть публичной и понятной» и что «к ней нужно относиться ответственно».

«Это должно быть понятно всем», - заявил губернатор.