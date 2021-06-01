В Челябинске погибла одна из трех последних даурских лиственниц. Сегодня, первого июня, аварийное дерево, посаженное на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной в начале прошлого столетия, было снесено сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр».

Также на данном участке вырубили две погибшие сибирские ели.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, «Геоцентр» осуществил снос растений на основании акта обследования.

«Гибель деревьев была зафиксирована ещё в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель была подтверждена и принято решение о сносе», - отметили в администрации Челябинска.

Городские власти планируют осуществить в этом квартале компенсационную высадку.

«Специалисты подберут максимально крупномерные из возможных саженцы и будут вести уходные работы, чтобы восполнить эту потерю», - заверили в мэрии.

Напомним, три десятка даурских лиственниц в столице Южного Урала посадили в 1905-м году, исполнив просьбу офицера, доставленного в челябинский госпиталь с Русско-Японской войны и умирающего в его стенах от полученных ран. Смертельно раненый офицер понимал, что до дома семена не довезет.

В начале двадцатого столетия сад диковинных лиственниц доходил до нынешнего Алого Поля. С годами расширялись дороги, а численность редких растений сокращалась. Оставшиеся деревья в центре города (теперь их всего два) хранят память о южноральцах, участвовавших в Русско-японской войне, - их было около 17-ти тысяч человек.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинское Яблоко», до дорожной революции дожили пять даурских лиственниц, пережили ее три.

К слову, на защиту последних деревьев вставали историки, неравнодушные жители, журналисты – когда планировалось расширять улицу Красную, две из пяти лиственниц хотели снести, однако благодаря активной позиции челябинцев проект изменили – газон «разрезали» напополам.

Тем не менее, исторических деревьев становится все меньше. Местом жительства одной из двух последних старых даурских лиственниц является адрес: проспект Ленина, 62-А. Именно здесь, в доме ссыльного польского аристократа, действительного статского советника Владислава Фердинандовича Сапеги-Ольшевского, который предоставил свой дом для благого дела, более века назад размещался один из военных госпиталей. И именно сюда доставили того самого офицера, который, предчувствуя скорую кончину, попросил Сапегу-Ольшевского посадить даурские лиственницы. Имя его осталось неизвестным, а деревья прижились и долгие годы радовали челябинцев. Так, после Революции возле дома польского аристократа раскинулся целый сквер.

К слову, дерево на проспекте Ленина, 62-А, в августе 2017-го года внесенное в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и Реестр удивительных деревьев страны, летом 2020-го года было обследовано специалистами столичного Центра древесных экспертиз, которые констатировали следующее: «Состояние лиственницы оценивается как растущее в сложных условиях. Есть риск утраты дерева».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», московские эксперты пришли к выводу, что внутри лиственницы идут процессы гниения, а внешний осмотр показал, что у дерева большое количество мертвых ветвей. Эксперты тогда посоветовали провести санитарную обрезку кроны, а для улучшения состояния рекомендовали сделать мульчирование приствольного круга почвы с внесением комплекса удобрений.

Напомним, в мае 2018-го года в челябинском Саду Победы высадили сразу две аллеи даурских лиственниц – с целью спасения «зеленого памятник» истории южноуральской столицы.