В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам

В Челябинске более 13,4% проб холодной воды, взятой из городского водопровода за пять месяцев 2023 года, и 28,6% проб воды горячего водоснабжения не соответствовали нормативным показателям, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за январь-май 2023 года из распределительной сети городского водопровода было взято на исследование 238 проб питьевой воды. Из них 32 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе 29 проб - по санитарно-химическим показателям (12,2%) и три пробы - по микробиологическим показателям (1,3%).

«В адрес ресурсоснабжающей организации МУП «ПОВВ» вынесено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в части доведения качества холодной воды в соответствие гигиеническим нормативам», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, было исследовано 28 проб воды горячего водоснабжения. Из них восемь проб (28,6%) не соответствовали гигиеническим нормативам, в том числе семь - по санитарно-химическим показателям и одна - по микробиологическим показателям.

Жители Челябинска неоднократно жаловались на плохое качество горячей воды. Да и к холодной воде было много нареканий. Управлением с начала года выдано 60 предостережений в отношении Управляющих организаций жилого фонда по обращениям граждан на качество воды горячего водоснабжения.

Администрациям города рекомендовано организовать работу управляющих организаций по выполнению лабораторных исследований качества питьевой воды и горячей воды (на границе балансовой принадлежности и подаваемой в краны потребителей).

Также рекомендовано контролировать организацию промывок систем горячего водоснабжения многоквартирных домов.