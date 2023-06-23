23.06.2023
В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам
23.06.2023
Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам
25.05.2023
К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода
25.04.2023
Изношенные сети водоснабжения Красногорского получат вторую жизнь
29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023