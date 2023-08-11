В Челябинске горячая вода становится роскошью, которой многие горожане лишены

В Челябинске этим летом с горячей водой происходит что-то непонятное. Многие жители оказались ее лишены.

Горячее водоснабжение не возвращается в дома горожан после проведения опрессовок, просто исчезает по непонятным для людей причинам на много дней – получить объяснение, почему горячей воды нет неделями, жители областного центра могут далеко не всегда, потому что зачастую просто-напросто не могут дозвониться до тех, кто мог бы пролить свет на ситуацию (например, в доме №3 по Сухумскому переулку горячей воды нет с начала августа, тогда как нигде вокруг ничего не копают).

Что касается плановых отключений горячей воды, после которых она в квартиры челябинцев в установленные сроки не вернулась, - этим вопросом уже занимается городская прокуратура, организовавшая проверку по факту отключения горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов мегаполиса в результате непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП «ЧКТС».

Надзорному ведомстве предстоит дать оценку законности действий (бездействия) лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, подготовку Челябинска к прохождению отопительного периода.

В Центральном районе после проведения опрессовок горячая вода, отключенная 25 июля, не вернулась в дома многих жителей через установленные две недели, восьмого августа. Сегодня уже 11 число, а люди продолжают греть воду в кастрюлях. В аварийно-диспетчерской службе управляющей компании сообщили, что без горячей воды в Центральном районе остаются более ста домов, и огорчили, что вернется горячее водоснабжение через неопределенный срок.

Как оказалось, после подачи горячей воды трубы не выдерживают напора и рвутся, становясь похожими на решето, - все в дырках. То в одном месте порвется, то в другом. И когда проблема будет решена – неясно. Вроде бы обещают вернуть горячую воду в ближайшие дни, но это не точно.

Многих челябинцев сегодня объединяет проблема отсутствия горячей воды, на что горожане эмоционально жалуются в соцсетях, в том числе в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Когда включат горячую воду по улице Артиллерийская д.8? Почему ежегодно как подходит срок включения горячей воды, происходят какие-то аварии (так ответили в УК «Союз»)? Никаких «раскопок» в округе нет. Когда прекратится это издевательство???»;

«Шуменская, 20 - тоже не включили, как было обещано 08.08, по телеку зато красиво говорят» (по Шуменской в ООО «ЖЭУ-7» ответили, что горячее водоснабжение отсутствует в связи с устранением повреждений на теплотрассе, что работы ведет МУП «ЧКТС» и что ориентировочный срок - до 20 часов 15 августа);

«Салютная, 8 - уже второй год на три недели стали отключать, раньше такого не было... Всегда в срок давали...»;

«Либединского, 31: 8.08 должны были включить горячую воду. Воды горячей нет до сих пор»;

«Российская, 45 - тоже «Союз» и тоже авария: не включили гвс»;

«Кудрявцева, 20А - вообще никакой воды нет!»;

«Машиностроителей, 10В - тоже должны были дать горячую воду 08.08.2023, воды нет до сих пор! В прошлом году было то же самое!!! Почему во время опрессовки не проводят ремонт?!»;

«Улица Верхнеуральская: обещанной 8.08 воды нет и в помине. Раскопок вблизи никаких нет, но и воды нет. Дайте воду, надоело грязь размазывать в тазике»;

«Смирных, центр города, около ЮУрГУ, тоже самое. Восьмого не дали, отвечают точь-в-точь»;

«Коммуны 69 - пошла 3-я неделя......мдааа...»;

«По адресу Пушкина, 32 нет горячей воды, которую должны были дать 9го августа! 8го августа 2023 раскопали улицу, и всё на этом! Сегодня, 10-го, приехали работнички к 16.00, покурили до 17.00 и уехали! Воды горячей нет, яма есть, а перерасчет по закону РФ делать будут? Кого накажут за то, что две недели ничего не делали, а в последний день раскопали яму и дальше ничего не делают???!!!»;

«Где горячая вода!? Воровского 32»;

«У нас в Центральном районе опрессовка до 08.08.2023. Позвонила диспетчеру: воды не будет до 12.08.2023. Из года в год повторяется. Что делают две недели, непонятно»;

«Коммуны, 69 - тоже кормят "завтраками"»;

«Примите, пожалуйста, меры. Почему каждый год в микрорайоне Чурилово не дают своевременно горячую воду после окончания опрессовки?! Каждый раз ее продляют на неопределенное время. Микрорайон Чурилово - большой район, где очень много детей, и их вообще-то надо каждый день купать, и не у всех есть бойлеры в ванной. Почему компания не выполняет своевременно свою работу, хотя хотят, чтобы квитанции по оплате их услуг оплачивали своевременно. Почему такое безобразие?!».

Эмоции у челябинцев зашкаливают. Горожане считают, что «это издевательство не кончится никогда», предполагают, что «деньги, не полученные за тепло, ТЭЦ отбивает электричеством (это ж сколько надо электричества, чтоб воду вскипятить!»).

«Да по всему городу одно и то же - рывки и прорывы: сговор», - возмущается жительница областного центра.

«Впечатление, что сговор какой-то. Может, им платят - якобы авария, а сами ни хрена не делают», - выражает аналогичное мнение другая горожанка.

«Ежегодно одно и то же: диспетчер отвечает, что прорыв, а где - они не знают, ищут! Как найдут - устранят! Устранят еще за две недели, не меньше. Полный износ всей коммунальной инфраструктуры, построенной ещё при Союзе. Зимой весело будет», - жители предполагают самое худшее в зимний период.

«Возможно, у них просто некому работать? Нет специалистов, слесарей, сварщиков? Там другие специальности востребованы - художники, рисующие «долги». Поэтому нет необходимости напрягаться сроками подачи горячей воды в дома: платежи за период отключения выбьют по-любому, да еще пени припишут на несколько тысяч», - вот такой невеселый у жителей Челябинска настрой, что неудивительно: для многих из горожан летом 2023 года горячая вода стала роскошью - отсутствующей.