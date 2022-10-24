В Челябинске изменили ночное расписание автобуса №45

В Челябинске изменено расписание ночных рейсов автобуса №45 «Автобусный парк – Аэропорт».

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», для удобства авиапассажиров автобусы из аэропорта теперь отправляются в 0:20 и в 4:50 ежедневно. В остальном - без изменений.

Также челябинцам напоминают, что они могут воспользоваться автобусом №1 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт», который ходит следующий образом: от ж/д вокзала - с 21:30 до 23:30 и с 1:30 до 5:30 каждый час ежедневно; из аэропорта - с 21:30 до 0:30 и с 2:30 до 4:30 каждый час ежедневно.