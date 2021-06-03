В Челябинске к очистке реки Миасс приступят в июне

В Челябинске очисткой акватории реки Миасс займутся по завершению нерестового периода – в июне. Из русла уберут бытовой мусор и растительность.

В этом году очистят участок от плотины пруда Коммунар до моста на улице Братьев Кашириных. Площадь уборки составит 42,25 гектара.

«Напомним, данные работы в Челябинске введутся в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В 2019 году данные работы выполнены на участке от элеватора «Союзпищепром» до моста улицы Братьев Кашириных, в 2020 году на участке от плотины пруда Коммунар до моста улицы Братьев Кашириных», - прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Напомним, в 2019 году впервые за 30 лет в Челябинске приступили к очистке реки Миасс.

Тогда подрядчик убрал мусор на площади 5,9 гектара. Работы по приведению русла реки в порядок продолжили и в 2020 году.