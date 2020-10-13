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Безруков: Очистка реки Миасс в Челябинске подходит к концу

Среда обитания
Сегодня, 14:33
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Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков сообщил, что очистка реки Миасс в столице Челябинска подходит к концу.

По его словам, итогом работ этого года стал вывоз свыше десяти тысяч кубометров отходов с участка от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепрома» площадью 6,4 гектара.

 В последующие годы главную водную артерию Челябинской области продолжат приводить в порядок – также в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

«Чтобы река стала украшением нашего города, предстоит очень многое сделать. Работы по наведению порядка на Миассе запланированы до 2024 года», - отметил Виталий Безруков.

Он напомним, что в 2019-м году от излишней водной растительности подрядчик избавил участок Миасса от элеватора «Союзпищепром» до моста по улице Братьев Кашириных. Вместе с камышом, рогозом убирали и бытовой мусор – на общей площади 5,9 гектара.

Аналогичные работы будут проводиться и в 2021-м году.

В целях улучшения качественных показателей воды территорию реки от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС (включая пруды Коммунар и ЧГРЭС) будут очищать и от донных отложений. Реализация проектных решений запланирована на 2023-2024-й годы.

 

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Теги
река Миасс
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