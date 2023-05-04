04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
04.05.2023
Справедливоросс из Озерска помогает воспитывать в подростках верность Родине
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
04.05.2023
Челябинские школьники признаны победителями и призерами Всероссийских олимпиад
04.05.2023
В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
03.05.2023
В Сосновском районе пятого мая волонтеры высадят шесть тысяч саженцев сосны
02.05.2023
Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны
02.05.2023
В челябинском сквере Чингиза Айтматова представители киргизских диаспор со всей России посадили сосны
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023