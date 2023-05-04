В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип

В Челябинске на улице Скульптора Головницкого высаживают мелколистные липы.

Озеленение проводится на участке от улицы Габдуллы Тукая до улицы Хариса Юсупова.

Работы проводит подрядная организация ООО «ДорСтройГрупп». Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, работы по высадке деревьев начались сегодня, четвертого мая. В общей сложности на вышеназванном участке Скульптора Головницкого появится 94 липы.

Напомним, также деревья этой породы высаживают на Комсомольском проспекте. Участок от Свердловского проспекта до улицы Пионерской украсят 90 лип, высаживаемых в эти дни компанией ООО «Урал-Сервис-Групп».