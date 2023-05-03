03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
03.05.2023
Магнитогорец продал на вокзале медали своего деда, воевавшего с фашистами
03.05.2023
Консультация юриста: как оплачивается переработка рабочего времени
03.05.2023
УФСБ пресекло в Челябинской области канал незаконной миграции иностранцев
03.05.2023
В Челябинске в этом году отремонтируют 43 трамвайных переезда
03.05.2023
В центре Челябинска четвертого мая перекроют движение на время репетиции Парада Победы
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
03.05.2023
В Сосновском районе пятого мая волонтеры высадят шесть тысяч саженцев сосны
02.05.2023
Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны
02.05.2023
В челябинском сквере Чингиза Айтматова представители киргизских диаспор со всей России посадили сосны
29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023