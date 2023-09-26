В Челябинске подходит к концу двухлетний ремонт улицы Дарвина

В Челябинске подходит к концу капитальный ремонт улицы Дарвина, который проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как напоминают в пресс-службе мэрии, работы проводятся на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта.

В настоящее время отремонтирована проезжая часть, заасфальтированы тротуар, междворовые проезды и парковочные места. Общая площадь проведения работ составила 29 тысяч квадратных метров.

Кроме того, вдоль улицы Дарвина обустроена новая ливневая канализация. Установлено около 130 опор уличного освещения с коммуникациями, скрытыми под землей.

На пересечении с улицей Новосельской появился новый светофор, еще три светофорных объекта – переустановлено.

На прилегающей к частному сектору территории и на противоположной стороне (между тротуаром и проезжей частью) подрядчик восстановил и засеял газон на площади 28 тысяч квадратных метров.

В настоящее время ведется высадка кизильника – шести тысяч кустов.

В администрации Челябинска рассказали, что все работы планируется завершить к 20 октября.

Напомним, улицу Дарвина ремонтируют с прошлого года.