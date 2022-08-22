В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина

В Челябинске полным ходом ведется капитальный ремонт улицы Дарвина на участке от Блюхера до Троицкого тракта.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, сегодня, 22-го августа, здесь осуществляется устройство сети наружного освещения, а именно устройство траншеи под монтаж линии наружного освещения; устройство песчаного основания под монтаж линии наружного освещения; монтаж труб линии наружного освещения; устройство обратной засыпки труб линии наружного освещения; обратная засыпка траншеи смонтированной линии наружного освещения. В работах задействованы бригада монтажников и один экскаватор.

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Кроме того, по данным КДХ города, на Дарвина ведется устройство дорожных одежд тротуаров и проездов, в том числе производятся устройство основания под установку бортовых камней, установка бортового камня на подготовленное основание. На месте работают 13 дорожных рабочих, три погрузчика, один каток, один экскаватор и четыре самосвала.

Напомним, компания «Урал-Сервис-Групп» начала капитальный ремонт улицы Дарвина в Челябинске в феврале текущего года – после того, как проект получил положительное заключение государственной экспертизы (к слову, проект капремонта обсуждался и с местными жителями).

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» уже сообщало, что участок улицы Дарвина от Блюхера до Троицкого тракта ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате здесь появятся четыре нормативные полосы для движения транспорта, с обеих сторон проезжей части - технологические и трехметровые тротуары для пешеходов.

Для удобства жителей с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрены широкие пешеходные дорожки, тактильная плитка на остановках, пешеходных переходах и местах препятствий. Также для инвалидов обустроят парковочные места и островки безопасности в зонах пешеходных переходов.

Разработчики проекта не обошли вниманием и вопрос обустройства на всей протяженности улицы Дарвина новой ливневой канализации, озеленения (высадки саженцев-крупномеров деревьев лиственных пород), укладки газонов с кизильником и цветниками.