22.08.2022
Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
22.08.2022
Южноуральцы в ближайшее время получат уведомления для уплаты имущественных налогов
22.08.2022
Вынесен приговор организаторам канала незаконной миграции, задержанным ФСБ
22.08.2022
Директор СК, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей
В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина
11.08.2022
Южноуральцы из малых городов и сел приглашают губернатора проехаться по их дорогам
04.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
03.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
02.08.2022
В Челябинске на плотине будет частично перекрыто движение для автотранспорта
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022