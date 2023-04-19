В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут

В Челябинске временно отменяют троллейбус №6 «ЧТЗ - Первоозерный».

Данный маршрут не будет работать в период с 20 апреля до 19 мая в связи с ремонтом участка проспекта Ленина от Героев Танкограда до улицы Линейной. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Жителям южноуральской столицы рекомендуют пользоваться автобусом №2, трамваями №6 и №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

«Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», - советует горожанам «Челябинский общественный транспорт».