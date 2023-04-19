19.04.2023
Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона
19.04.2023
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
19.04.2023
В Челябинске открылся Центр гиревого спорта
19.04.2023
Челябинск станет точкой притяжения гармонистов всего Уральского федерального округа
19.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут
14.02.2023
И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда
23.03.2022
Челябинцы жалуются Наталье Котовой на отмену важных маршрутов общественного транспорта
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023