В Челябинской области введены дополнительные противопожарные меры

С сегодняшнего дня, 12 апреля, во всех муниципальных образованиях Челябинской области вводятся дополнительные противопожарные меры.

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление об установлении особого противопожарного режима на территории региона. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

« …в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Челябинской области постановляю установить с 12 апреля 2023 года на территории области особый противопожарный режим», - говорится в постановлении.

Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, жечь траву, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проводить иные пожароопасные работы.

Главному управлению лесами области поручено обеспечить круглосуточный режим дежурства региональной диспетчерской службы ведомства и своевременное предоставление информации о лесных пожарах.

Предстоит также создать дополнительные оперативные группы для контроля соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и своевременного пресечения их нарушений.

Муниципалитетам рекомендовано принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и ландшафтных пожаров, обеспечить мониторинг пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии естественные и искусственные водоисточники и подъезд к ним.

ГУ МЧС области рекомендовано принять меры по усилению профилактической работы и обеспечить участие сотрудников Госпожнадзора а работе совместных патрульно-контрольных групп.

ГУ МВД области рекомендовано принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах лесных и ландшафтных пожаров и прилегающих к ним территориях, обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.

Садовым товариществам поручили организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника и мусора на бесхозных и длительное время не эксплуатируемых приусадебных участков.