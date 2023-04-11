11.04.2023
«Единая Россия» проверила ход капремонта Дома культуры в Лазурном
11.04.2023
Молодежный театр Челябинска встречает финал «Ремарки»
11.04.2023
Сотрудники Полигона ТБО просят челябинцев не выбрасывать ветки и бревна в контейнеры
11.04.2023
Солисты челябинской оперы блеснут на сцене столичного «Зарядья»
11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудницы аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
В Челябинской области – наиболее сложная в УрФО пожароопасная обстановка
10.04.2023
В Челябинской области особый противопожарный режим действует уже на территории девяти районов
09.04.2023
В Троицком районе ввели особый режим въезда в сельские поселения
07.04.2023
Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023