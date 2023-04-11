С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим.

Соответствующее постановление правительства было подписано сегодня, сообщает ГУ МЧС области.

В течение всего периода действия особого противопожарного режима гражданам запрещено посещать леса (кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов).

Запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельхозназначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, запрещено сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.

В период действия особого режима все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. На граждан административный штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей. Если в результате нарушения возник пожар и было уничтожено либо повреждено чужое имущество или причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штраф для граждан составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (это не считая ущерба, нанесенного лесному фонду).

Административный штраф на должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей, на предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.

Штрафы на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц - от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Напомним, пожароопасный сезон на большей части территории Челябинской области начался первого апреля, в горнозаводской зоне – с 20 апреля.

Как сообщил и. о. начальника Главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 73 лесных пожара на площади 684 гектара. Наибольшее число пожаров зафиксировано в Аргаяшском, Катав-Ивановском, Сосновском, Чебаркульском, Красноармейском и Каслинском районах (от 12 до шести в каждом).