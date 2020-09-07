В Челябинской области за неделю зарегистрировано два новых случая бешенства

В Челябинской области за прошедшую неделю зарегистрированы два случая бешенства животных. В обоих случаях погибли лисы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Росссельхознадзора по Челябинской области, за период с 31 августа по четвертое сентября 2020 года в регионе зарегистрировано два случая гибели лис от бешенства.

ЧП произошли в р. Зауральский Еманжелинского района и п. Магнитный Агаповского района. В этих территориях в настоящий момент установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Территории объявлены неблагополучными пунктами. В соответствии с ветеринарными правилами там сейчас не допускается проведение выставок, прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской области, всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлено 44 случая бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах. За аналогичный период в 2019 году выявлено 32 случая бешенства животных в 28 неблагополучных пунктах.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области обращает внимание граждан и руководителей предприятий, содержащих животных, ответственно относиться к соблюдению обязательных ветеринарных правил при содержании и разведении животных. Не допускать контакта домашних животных с дикими животными, регулярно предоставлять животных для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий; не пренебрегать своевременной вакцинацией животных против бешенства.