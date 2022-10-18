В Челябинскую область в гранатах прибыл жизнеспособный червец Комстока

В Челябинскую область из Узбекистана прибыл опасный карантинный вредитель: жизнеспособный червец Комстока был обнаружен в партии гранатов весом 0,7 тонны при проведении фитосанитарной экспертизы.

А в партии аргентинских мандаринов весом 0,3 тонны, которые готовили к вывозу из России, сотрудники регионального Россельхознадзора заметили другого опасного вредителя – средиземноморскую плодовую муху.

Факт заражения продукции подтвердили результаты экспертиз, проведенных в стенах челябинского филиала «ВНИИЗЖ», сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, и червец, и муха наносят немалый экономический ущерб – борьба с ними требует больших затрат, так как предусматривает постоянное проведение обследований продукции, лабораторных исследований и химических обработок.

На территории Челябинской области оба карантинных вредителя отсутствуют, отметила Татьяна Нахтигаль.

Собственники зараженной продукции в соответствии с полученными предписаниями уничтожили плоды, в которых поселились червецы Комстока и средиземноморские мухи.

СПРАВКА

Червец Комстока распространяется с посадочным материалом и плодами. При сильном заражении наблюдается одеревенение, уменьшение веса плодов, ухудшение их вкусовых качеств, потеря товарного вида. Насекомое может повреждать более 300 видов различных растений.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, поэтому карантинные мероприятия введены практически во всех государствах, где выращиваются повреждаемые ею растения и где данное насекомое имеет возможность акклиматизироваться. Данный вредитель повреждает около 80 видов растений (в том числе апельсины, мандарины, манго, бананы, персики, абрикосы, виноград). Поврежденные личинками плоды загнивают изнутри и опадают раньше срока. Их мякоть полностью разрушается и становится непригодной для употребления в пищу, хотя внешние признаки заражения на плодах, как правило, отсутствуют.