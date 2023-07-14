14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
14.07.2023
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
29.06.2023
В Еткуле участники проекта «Навигаторы детства» подвели итоги учебного года
27.06.2023
В Селезянском сельском поселении Еткульского района появились новые социальные объекты
15.06.2023
Глава Еткульского района наградил волонтеров за помощь бойцам СВО
30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023