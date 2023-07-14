В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»

Реализация национального проекта «Экология» благополучно сказывается на экологическом состоянии Еткульского района (Челябинская область) – на сегодняшний день здесь ликвидированы три несанкционированные свалки.

Работать над этим проектом в Еткуле начали еще в 2019 году. Его задача – решение первостепенных проблем загрязнения окружающей среды.

Национальный проект «Экология» включает в себя девять федеральных проектов. Работа ведется по пяти основным направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, технологии.

Федеральный проект «Чистая страна», включенный в национальный проект «Экология», предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок на территории России.

«В настоящее время на территории Еткульского района ликвидированы три несанкционированные свалки: в селе Каратабан, в селе Писклово и в селе Лебедевка. Ведутся работы по свалке в селе Белоусово и проходят торги на работу по ликвидации пятой свалки в деревне Печенкино», - прокомментировал ход работ глава Еткульского района Юрий Кузьменков.

На месте ликвидации установлены аншлаги о запрете выгрузки мусора. Администрация Еткульского района призывает все жителей и гостей района соблюдать чистоту на данных территориях и сохранять природные ресурсы.