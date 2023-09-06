06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
В Ленинском районе Челябинска отремонтируют сразу несколько дорог
05.09.2023
На 700 метрах дороги в Ленинском районе Челябинска ликвидируют пучинообразование
05.09.2023
На челябинских улицах восстановят подпорные стенки
17.08.2023
В Челябинске отремонтируют изношенную дорогу рядом с ж/д вокзалом
02.08.2023
Комсомольский проспект в Челябинске «Арсак» продлит за 148,7 миллиона рублей
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023