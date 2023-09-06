В Ленинском районе Челябинска отремонтируют сразу несколько дорог

В Ленинском районе Челябинска этой осенью отремонтируют сразу несколько дорог.

В числе объектов предстоящего ремонта – участок улицы Горелова от Копейского шоссе до железнодорожного переезда. Заявки от желающих получить этот муниципальный контракт, заказчиком которого является городской комитет дорожного хозяйства, принимаются в период с четвертого по 12 сентября. Начальная цена аукциона - 19 364 799,96 рубля.

Подрядчику, который получит данный контракт, предстоит в срок до первого ноября текущего года восстановить покрытие проезжей части, на съездах, на парковке, восстановить тротуары, установить дорожные знаки, нанести горизонтальную дорожную разметку термопластиком, восстановить газоны по слою растительного грунта с посевом трав.

Будет отремонтирован в Ленинском районе до первого ноября и участок дороги, параллельной улице Горелова, - также от Копейского шоссе до железнодорожного переезда.

Заявки от претендентов на получение контракта начальной стоимостью 20 015 759,49 рубля принимаются с четвертого по 12 сентября.

Исполнителю предстоит осуществить на этом участке дороги восстановление дорожной одежды, тротуара, парковки, нанести горизонтальную дорожную разметку.

До первого ноября 2023 года в Ленинском районе отремонтируют и улицу 1-ю Трубосварочную – также на участке от Копейского шоссе до железной дороги.

Начальная цена аукциона составляет 18 551 690,25 рубля; заявки от желающих отремонтировать эту дорогу принимаются с четвертого по 12 сентября.

Контрактом предусмотрено проведение следующих работ: ликвидация пучинообразования с восстановлением дорожной одежды, восстановление дорожной одежды, тротуара, колодца, нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дорожных знаков.

Кроме того, в Ленинском районе этой осенью проведут ремонт дороги между улицами Горелова и 1-й Трубосварочной протяженностью 700 метров.