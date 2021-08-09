В Миассе появится первый в Челябинской области негосударственный резерват - соловьиный

На территории курорта «Солнечная долина», что находится вблизи города Миасс в Челябинской области, появится «Соловьиный резерват» - территория, где будут созданы условия для сохранения этого вида пернатых.

В России насчитывается шесть видов, относящихся к роду соловьиных: обыкновенный или восточный, южный или западный, соловей-красношейка, варакушка, синий соловей, соловей-свистун. Однако экологи отмечают, что соловьи становятся редкими или совсем исчезают в городах и поселках, одна из важнейших причин – гнездование соловьев на земле или в основании кустарников, поэтому яйца и птенцы становятся легкой добычей кошек и собак.

С этим неблагоприятным прогнозом не согласно руководство «Солнечной долины».

«Пойма реки Сыростан с ее густыми зарослями кустарников – место концентрации пернатых «певцов». Для сохранения соловьев и всего пернатого населения поймы реки и принято решение о создании «Соловьиного резервата», - прокомментировал новость коммерческий директор курорта Николай Шиков.

Весной этого года для обследования был приглашен самый авторитетный орнитолог региона, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Ильменского заповедника, автор монографий и многих статей о птицах Южного Урала Валерий Захаров. Были выявлены места концентрации поющих самцов в окрестностях «Солнечной долины», состав фауны птиц поймы реки, разработаны мероприятия по сохранению и увеличению разнообразия птиц на всей территории курорта.

На самом лучшем для соловьев и других птиц участке поймы, где руководство курорта самостоятельно устанавливает и проводит охранные мероприятия, будут обустроены дорожки, ведущие к границе резервата, установлены удобные скамейки и легкие навесы для любителей пения птиц. Границы территории будут четко обозначены на местности, информация о резервате разместилась на красочных стендах.

В перспективе планируется продолжить изучение растительности, установить чувствительные микрофоны, которые будут транслировать птичьи концерты в прямой эфир.

Всего на карте курорта выделено пять мест, комфортных для обитания соловьев, – в районе этих мест будет запрещен громкий шум, выгул собак и кошек. Охраняться будет весь природный комплекс поймы Сыростана.

И еще - в дальних местах курорта экологи советуют разместить две-три подкормочные площадки для копытных животных (соль, сено, веточный корм) с установкой фото и видеоловушек. Тогда появятся возможности для наблюдения за косулями, лосями и другими обитателями леса.

«В России уже есть примеры негосударственных заповедников, совсем недавно пресса сообщила о заповеднике деревни Федора Конюхова, который охраняют сами жители. Можно только приветствовать создание в нашем регионе первого негосударственного резервата под Миассом. Это полезная и ценная инициатива, которая (я не сомневаюсь в этом!) поможет создать в Челябинской области единую полновесную систему охраняемых природных территорий, каждый элемент которой будет вносить свой вклад в охрану природы и в экологическое просвещение населения. Сегодня как никогда ясно, что жители городских джунглей должны иметь возможность время от времени оказываться наедине с природой, хотя бы иногда услышать пение соловьев. И такая возможность появится уже следующей весной. Такой пример, надеюсь, заразит других сторонников охраны природы, неравнодушных земляков, экологические движения и сообщества, бизнес-структуры», - отметил заслуженный эколог России, кандидат биологических наук, председатель общественного экологического Совета Миасского городского округа Александр Лагунов.