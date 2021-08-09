В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области

Жители Челябинской области вторые сутки озадачены смогом над частью городов региона, причины появления которого в минэкологии связывают с природными явлениями и лесными пожарами в Якутии. При этом южноуральцы в социальных сетях жалуются на запах жженой химии.

«На самом деле есть простое объяснение. Запах от горящего зеленого леса и его концентрации сильно отличаются от тех сухих дров, которые мы используем для разведения костра. Учеными и специалистами давно установлено, что при горении живого и зеленого леса выделяется ряд химических компонентов, которые и дают такой химический запах», - сообщает официальный телеграм-канал министерства экологии Челябинской области «Виталий Безруков. Об экологии официально».

Указывается и состав дыма при лесных пожарах: оксид углерода (СО); диоксид углерода (СО2); оксиды азота (NOх); сажа (С); дым (ультрадисперсные частицы SiO2).

«Такой состав обусловлен процессами, происходящими в зоне пожара во время горения и вызванными изменениями агрегатного состояния и химического состава выделяемых горючих материалов. В условиях лесного пожара горят органические вещества: древесина, мох, опавшие листья, сухие веточки, трава и т.д. В процессе ряда химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы (SO2), сероводород (H2S), формальдегид (НСНО) и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но при этом дающих очень сильный химический запах. Состав выделяемых углеводородов по источникам следующий: бензол, толуол, ксилолы, бенз(а)пирен, метан», - поясняется в телеграм-канале.

Минэкологии региона наблюдает небольшие превышения по взвешенным веществам. По данным ведомства, компоненты запахи гари не превышают допустимых норм.

Однако жителям региона советуют пить больше воды, проводить влажную уборку, сократить время пребывания на улице, использовать средства индивидуальной защиты, отказаться от вождения личного транспорта.

Предприятиям следует снизить выбросы в атмосферу, администрациям муниципальных образований - усилить полив улиц.

Добавим, жители Коркино (Челябинская область) жалуются на серый туман.

«В Коркино серая пелена. Туман - не очень густой, но ощутимый. И пахнет непонятно», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» местные жители.