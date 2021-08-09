Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Златоуст
Миасс
Трехгорный
Копейск
Карталы
Троицк
Карабаш
Еманжелинск
Снежинск
Верхний Уфалей
Озерск
Чебаркуль
Сатка
Коркино

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Представляем нашего нового автора. По профессии Ольга Карпенко – книжный редактор. Издательский с
С добрым утром, Урал!
С добрым утром, Урал!
06.09.2021

С добрым утром, Урал!

Для вас поет Ольга Карпенко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спортсменка из Челябинска Ирина Зуева стала призером Кубка Европы по дзюдо. В финальном поединке
09.08.2021

Челябинка завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, девятого августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебн
09.08.2021

Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» на бульваре Славы откроют в День народного единства,
09.08.2021

В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют четвертого ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска упорно продолжают уродовать родной город.
08.08.2021

Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

Число безработных челябинцев уменьшилось на 22 человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

В Челябинскую область поступило 68,4 тысячи доз «Спутник»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

Всем соблюдать масочный режим: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2021

Анонсы событий и мероприятий на девятое августа
выбросы
пожары в Якутии
экология
Среда обитания
09.08.2021 10:28

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

Жители Челябинской области жалуются на химическую пелену, накрывшую часть городов региона. Министерство экологии объясняет все природными явлениями и влиянием лесных пожаров далекой Якутии. При этом в выходные не объявлялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Сегодня [воскресенье, восьмого августа] опять ужасно. Целый день с утра, вонища не прекращается и пелена серая. Приехали открыли окна и захлопнули обратно», - отмечает пользователь Helen Helen в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«Похоже, сегодня сернистый газ соединился с влагой в воздухе и образовалась сернистая кислота, запах кислотый и щиплет дыхательные пути! Район Доватора просто накрыло вонючим смогом», - пишет жительница Челябинска Людмила Фирсова. «В гараже на Копейском воняло. На Авроре воняет», - добавляет Евгений Дмитриев.

«Сейчас в районе вокзала очень странный запах, притом, что ветер! Будто какую-то химию жгут. Что-то новенькое, совсем на привычные выбросы не похоже», - сообщает Галина Загуменнова в ночь с воскресенья на понедельник.

«В Копейске все затянуто пеленой. Воздух пахнет химией. Глаза разъедает и кашель. Ветер северо-западный дует. Кто что с той стороны сбросил или авария какая на ж/д с очередной цистерной?», - интересуется Татьяна Калмыкова.

Заволокло дымкой и окрестности вокруг дороги от Челябинска до Коркино, рядом с Коркинским угольным разрезом.

Наталия Опарина предполагает, что это туман с выбросами. «Туман, так как похолодало, на улице, наверно, какое-то испарение идёт от земли. Выбросы в тумане ещё больше опасны», - отмечает Наталия.

«Вчера и сегодня в ряде городов Челябинской области: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, Аргаяш, Кыштым, Касли, Копейск, Коркино и в других населённых пунктах наблюдаются благоприятные условия для образования туманов», - подтверждает заместитель министра экологии Виталий Безруков.

По его словам, помимо туманов в ряде населённых пунктов ощущается запах гари. В частности, в некоторых районах Челябинска. «Данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро-космо снимках», - поясняет министр и приводит в подтверждение своих слов один из снимков.

Безруков заверяет, что в ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено.

Жителям советуют сообщать обо всех случаях в соответствующие инстанции. «Свое обращение на качество атмосферного воздуха Вы вправе направить в интернет-приемную Министерства экологии https://mineco174.eps74.ru/InternetReception или обратиться в экологическую приёмную по номеру +7 906 890 96 70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора по Челябинской области: 8-922-696-51-56», - посоветовали в минэкологии области.

Но горожане заверяют, что их не хотят слушать. Татьяна Калмыкова возмущается, что ни один из телефонов областных служб не отвечает. МЧС по своей линии происшествий не зафиксировали. «МЧС сказали по их линии данных об авариях нет. АнтиСмог вне зоны доступа», - с сожалением констатирует Татьяна. «По 112 сказали жалобу передадим и трубку положили, при этом даже имени не спросили, как вообще узнать, фиксируют они жалобы в итоге или нет?», - добавляет Владимир Малыгин.

«Интересный факт вчера выяснился. В росПРИРОДнадзоре заявили, что это не их компетенция, а росПОТРЕБнадзора. Зачем номера телефонов Природнадзора указываются?», - спрашивает Татьяна Калмыкова.

ФОТО: группа "Вредные выбросы" и минэкологии г

Автор: Любовь Юрина
выбросы
пожары в Якутии
экология
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Представляем нашего нового автора. По профессии Ольга Карпенко – книжный редактор. Издательский с
С добрым утром, Урал!
С добрым утром, Урал!
06.09.2021

С добрым утром, Урал!

Для вас поет Ольга Карпенко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спортсменка из Челябинска Ирина Зуева стала призером Кубка Европы по дзюдо. В финальном поединке
09.08.2021

Челябинка завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, девятого августа, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке досудебн
09.08.2021

Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» на бульваре Славы откроют в День народного единства,
09.08.2021

В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют четвертого ноября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска упорно продолжают уродовать родной город.
08.08.2021

Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город
выбросы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.07.2021

И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.04.2021

Безруков ответил челябинцам и копейчанам на жалобы о вони

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021

Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021

В Карабаше объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой
Федерация

Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина

06.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с до
Общество

Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу

06.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недо
Общество

Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект

05.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области увеличивается число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и жит
Общество

В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей

05.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шестого сентября Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрит исковое заявление региона
Общество

Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной

04.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Среда обитания

Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода

04.08.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

06.09.2021 10:00

Для вас поет Ольга Карпенко

09.08.2021 11:16

Челябинка завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо

09.08.2021 11:10

Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО

09.08.2021 11:03

В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют четвертого ноября

09.08.2021 10:51

Число безработных челябинцев уменьшилось на 22 человека

09.08.2021 10:51

В Челябинскую область поступило 68,4 тысячи доз «Спутник»

09.08.2021 10:33

Всем соблюдать масочный режим: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

09.08.2021 10:28

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

09.08.2021 09:54

В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай

09.08.2021 09:39

В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры

09.08.2021 09:36

В понедельник в Челябинской области осадков не обещают

09.08.2021 09:24

Анонсы событий и мероприятий на девятое августа

08.08.2021 18:08

Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город

08.08.2021 16:28

В Челябинске с воинскими почестями похоронили добровольца Владимира Агеева

07.08.2021 20:33

Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело

07.08.2021 20:26

Воспитанник челябинской школы волейбола завоевал серебряную медаль Олимпийских игр

07.08.2021 20:21

Златоустовские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио

07.08.2021 12:29

Национальный парк «Зюраткуль» обзавелся «Тайнами озера» и другими приятными новшествами

07.08.2021 11:47

Старинную мостовую на площади Ярославского в Челябинске временно законсервировали

07.08.2021 03:20

Афиша на выходные

07.08.2021 03:18

В выходные в Челябинской области осадков не ожидается

07.08.2021 02:50

У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области

07.08.2021 02:19

Путин – Текслеру: Про ФАПы не забывайте

07.08.2021 01:11

Текслер: Ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости ковидом

07.08.2021 01:04

Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером

07.08.2021 00:44

Глава МЧС назвал причины пожаров в Челябинской области, уничтоживших дома в двух поселках

06.08.2021 23:59

Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина

06.08.2021 21:50

Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим

06.08.2021 20:00

Владимир Путин проводит в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами

06.08.2021 19:05

Путин прилетел в Челябинскую область и отправился на осмотр пострадавших от пожара районов

06.08.2021 17:59

Рисунки южноуральцев вошли в виртуальную выставку Музея Победы о фронтовых собаках

06.08.2021 17:48

На новой дороге на Наркома Малышева в Челябинске обеспечат безбарьерную среду

06.08.2021 17:43

Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое августа

06.08.2021 17:38

В Чурилово вводят ограничение движения

06.08.2021 16:24

В Челябинске из-под земли забил многометровый фонтан воды

06.08.2021 16:22

Новый скандал с дорогой на Аносова в Златоусте: власти не принимают у подрядчика работы

06.08.2021 15:52

Вынесен приговор челябинцу, напавшему с ножом на поклонника матери

06.08.2021 15:41

ВТБ: число посетителей портала «Ближе к делу» выросло более чем на 50%

06.08.2021 15:38

В Челябинской области сегодня ждут Владимира Путина

06.08.2021 15:37

В Копейске водитель скончался от инфаркта после ДТП

06.08.2021 15:34

ФСБ помогла «вычислить» приверженца террористической организации

06.08.2021 14:59

В поселке Копейска, куда пришли крысы, нашли в воздухе опасное вещество

06.08.2021 14:57

В Челябинской области в “Сонькиной лагуне” вспыхнула баня

06.08.2021 14:50

Из-за ковида отменили Крынку на Аркаиме

06.08.2021 14:45

Челябинский тракторный завод возвращается к полной рабочей неделе

06.08.2021 14:35

В Челябинске земляные работы возле МФЦ провели, а нарушенное благоустройство не восстановили

06.08.2021 13:58

Просочившиеся в СМИ снимки продемонстрировали истинный вид Hyundai Creta

06.08.2021 13:37

«Гражданский патруль»: аварийный мост через реку Куштумга стал причиной ее загрязнения

06.08.2021 13:33

В Челябинской области более 85% семей школьников уже получили президентские выплаты

06.08.2021 13:05

Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»

06.08.2021 12:23

Разработанный челябинскими селекционерами сорт твердой пшеницы успешно проходит испытания

06.08.2021 12:03

Руководители учреждений культуры в Челябинске сами привились и других призывают

06.08.2021 12:01

УФАС обязал собственников полигона «Южный» заплатить крупный штраф в пользу ЦКС

06.08.2021 11:50

Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу

06.08.2021 11:43

Южноуралец, зверски убивший жену на трассе, может избежать наказания

06.08.2021 11:42

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 77 тысяч

06.08.2021 11:29

На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа

06.08.2021 11:27

На автодороге Москва-Челябинск из-за аварии парализовано движение

06.08.2021 11:21

Полицейские Челябинска ищут мошенников, которые предлагают заработать на фондовой бирже

06.08.2021 11:18

Главного инженера водоканала Копейска оставили в СИЗО

06.08.2021 11:17

Народный фронт добивается расселения аварийного дома в Челябинске

06.08.2021 11:16

С «Заботой» о пожилых: в Магнитогорске на благотворительность потрачено более 136 миллионов рублей

06.08.2021 10:39

Суд решит дальнейшую судьбу управляющего челябинским пенсионным фондом Виктора Чернобровина

06.08.2021 10:20

В Челябинске при проведении земляных работ подрядчик вывел из строя светофор

06.08.2021 10:19

В приюте “Таганай” на Заячьей поляне появилась вода

06.08.2021 10:12

В Челябинской области главам поручено контролировать вакцинацию в школах

06.08.2021 10:04

В Челябинске началось восстановление трамвайных остановок на Дзержинского

06.08.2021 09:48

В центре Челябинска в связи с ремонтом трамвайных путей изменена схема дорожного движения

05.08.2021 21:18

В пятницу в Челябинской области жара, дожди и грозы

05.08.2021 21:03

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 5-6 августа

05.08.2021 18:50

Анонсы событий и мероприятий на шестое августа

05.08.2021 17:54

Текслер: Учебный процесс в школах Челябинской области будет проходить в очном режиме

05.08.2021 17:53

Комитет охраны объектов культурного наследия отрицает факт вандализма в отношении дома врача Агапова

05.08.2021 17:25

Рекомендации южноуральцам от эксперта Сбер Управление Активами

05.08.2021 17:15

ВТБ: объем автокредитов в Челябинской области вырос на треть

05.08.2021 17:08

В 1 полугодии ЮУЖД повысила производительность труда и выполнила все соцобязательства

05.08.2021 16:47

В Челябинской области в ДТП с легковушкой и внедорожником погиб подросток

05.08.2021 15:10

Жители Джабыка и Запасного, потерявшие жилье на пожаре, получат выплаты на стройку или покупку дома

05.08.2021 14:49

Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения

05.08.2021 14:47

Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района

05.08.2021 14:47

Момент массовой аварии на трассе в Челябинской области попал на видео

05.08.2021 14:45

Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая

05.08.2021 14:31

Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области

05.08.2021 14:06

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады

05.08.2021 13:47

ВТБ открыл офис нового формата в Златоусте

05.08.2021 13:40

Челябинская область приняла участие в проекте “Открой свою Россию”

05.08.2021 13:38

Пенсионер с инвалидностью из Челябинска просит о помощи в спасении четвероногого друга

05.08.2021 12:35

Жителю Перми грозит пожизненный срок за попытку сбыта крупной партии наркотиков

05.08.2021 12:27

На Южном Урале торговец погасил штрафы, пообщавшись с силовым подразделением УФССП

05.08.2021 12:26

Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект

05.08.2021 12:10

«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка

05.08.2021 12:08

В Челябинской области – новый антирекорд по числу умерших за сутки жителей с ковидом

05.08.2021 12:06

Про социальную дистанцию и масочный режим в Испании и России

05.08.2021 11:23

Многодетные семьи смогут посещать зоопарк Челябинска бесплатно

05.08.2021 11:21

В Москве скончался экс-гендиректор ПО «Маяк» Сергей Баранов

05.08.2021 11:07

В Челябинской области в массовой аварии на трассе погибла пенсионерка

05.08.2021 11:06

В Челябинской области мошенники теперь представляются сотрудниками полиции и ФСБ

05.08.2021 11:04

В аэропорту Челябинска произошла экстренная посадка самолета

05.08.2021 11:02

Полицейские Троицка выявили факт изготовления поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

05.08.2021 11:00

Апелляционный суд снова рассмотрит дело о возвращении границ Челябинского городского бора