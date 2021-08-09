Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

Жители Челябинской области жалуются на химическую пелену, накрывшую часть городов региона. Министерство экологии объясняет все природными явлениями и влиянием лесных пожаров далекой Якутии. При этом в выходные не объявлялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Сегодня [воскресенье, восьмого августа] опять ужасно. Целый день с утра, вонища не прекращается и пелена серая. Приехали открыли окна и захлопнули обратно», - отмечает пользователь Helen Helen в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«Похоже, сегодня сернистый газ соединился с влагой в воздухе и образовалась сернистая кислота, запах кислотый и щиплет дыхательные пути! Район Доватора просто накрыло вонючим смогом», - пишет жительница Челябинска Людмила Фирсова. «В гараже на Копейском воняло. На Авроре воняет», - добавляет Евгений Дмитриев.

«Сейчас в районе вокзала очень странный запах, притом, что ветер! Будто какую-то химию жгут. Что-то новенькое, совсем на привычные выбросы не похоже», - сообщает Галина Загуменнова в ночь с воскресенья на понедельник.

«В Копейске все затянуто пеленой. Воздух пахнет химией. Глаза разъедает и кашель. Ветер северо-западный дует. Кто что с той стороны сбросил или авария какая на ж/д с очередной цистерной?», - интересуется Татьяна Калмыкова.

Заволокло дымкой и окрестности вокруг дороги от Челябинска до Коркино, рядом с Коркинским угольным разрезом.

Наталия Опарина предполагает, что это туман с выбросами. «Туман, так как похолодало, на улице, наверно, какое-то испарение идёт от земли. Выбросы в тумане ещё больше опасны», - отмечает Наталия.

«Вчера и сегодня в ряде городов Челябинской области: Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, Аргаяш, Кыштым, Касли, Копейск, Коркино и в других населённых пунктах наблюдаются благоприятные условия для образования туманов», - подтверждает заместитель министра экологии Виталий Безруков.

По его словам, помимо туманов в ряде населённых пунктов ощущается запах гари. В частности, в некоторых районах Челябинска. «Данный запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного, а также хорошо видны на аэро-космо снимках», - поясняет министр и приводит в подтверждение своих слов один из снимков.

Безруков заверяет, что в ближайшие часы влияние туманов будет спадать, а в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. Сильных превышений веществ, влияющих на здоровье граждан, не выявлено.

Жителям советуют сообщать обо всех случаях в соответствующие инстанции. «Свое обращение на качество атмосферного воздуха Вы вправе направить в интернет-приемную Министерства экологии https://mineco174.eps74.ru/InternetReception или обратиться в экологическую приёмную по номеру +7 906 890 96 70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора по Челябинской области: 8-922-696-51-56», - посоветовали в минэкологии области.

Но горожане заверяют, что их не хотят слушать. Татьяна Калмыкова возмущается, что ни один из телефонов областных служб не отвечает. МЧС по своей линии происшествий не зафиксировали. «МЧС сказали по их линии данных об авариях нет. АнтиСмог вне зоны доступа», - с сожалением констатирует Татьяна. «По 112 сказали жалобу передадим и трубку положили, при этом даже имени не спросили, как вообще узнать, фиксируют они жалобы в итоге или нет?», - добавляет Владимир Малыгин.

«Интересный факт вчера выяснился. В росПРИРОДнадзоре заявили, что это не их компетенция, а росПОТРЕБнадзора. Зачем номера телефонов Природнадзора указываются?», - спрашивает Татьяна Калмыкова.

ФОТО: группа "Вредные выбросы" и минэкологии г