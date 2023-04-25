В Саду камней в честь Дня Победы правоохранители и Наталья Котова посадили сосны

В челябинском Саду камней сегодня, 25 апреля, высадили еще девять сосен.

Вечнозеленые красавицы высажены у мемориала солдатам правопорядка. В зеленой акции приняли участие начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, глава города Наталья Котова, действующие сотрудники регионального полицейского главка и ветераны правоохранительных органов. Акцию приурочили к предстоящему Дню Победы.

«Для каждого сотрудника правоохранительных органов мемориал - особенное место. Сегодня мы приняли участие в высадке деревьев, и для нас это знаковое событие, дело чести, особенно в преддверии Дня Победы. Это дань памяти нашим товарищам, которые погибли, выполняя особую миссию, защищая правопорядок на территории Российской Федерации», - подчеркнул Михаил Скоков.

Как рассказала Наталья Котова, 50 новых сосен переданы городу руководством комбината «Магнезит» по договоренности с губернатором Алексеем Текслером. Первые 15 уже высадили в Саду камней вдоль улицы Красной, часть деревьев украсили Никольскую рощу.

«В преддверии майских праздников мы решили совместно с представителями регионального полицейского главка высадить девять сосен рядом с мемориалом солдатам правопорядка. Хочу отметить, что в прошлом году на территории города было высажено более десяти тысяч деревьев и 35 тысяч кустарников. Мы это делаем силами наших подрядчиков, но мы приветствуем, когда помощь нам оказывают другие ведомства, различные организации и активные жители. Мы стараемся жить одной семьей, и все, у кого есть желание помогать, могут обратиться в администрацию города и принять участие в озеленении», - подчеркнула Наталья Котова.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в этом году ландшафтный парк «Сад камней» ждет преображение. До осени в здесь обустроят удобные тропинки с покрытием из двух видов плитки, а также велодорожки вдоль улицы Красной и Труда. В парке установят освещение, видеонаблюдение и новый «сухой» фонтан. Для удобства жителей разместят скамейки, лежаки, гамаки, барные стулья, столы для пикника, детские игровые элементы, песочницу с навесом, обустроят сцену и танцплощадку.