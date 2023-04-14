Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней

Жители Челябинска могут порадоваться: в этом году чудесное преображение Сада камней, уже давно являющего собой печальное зрелище, заросший пустырь, начнется уже точно.

К работам по преображению заброшенной территории в центре южноуральской столицы подрядчик, которого должны выбрать в течение апреля (аукцион на проведение работ по благоустройству будет размещен на следующей неделе), приступит уже в мае.

Как отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, Сад камней – один из самых сложных объектов, проект благоустройства которого – на площади свыше трех с половиной гектаров – по поручению мэра Челябинска Натальи Котова разработало Агентство инновационного и инвестиционного развития города. Концепцию придумала команда главного архитектора южноуральской столицы Павла Крутолапова, затем началась подготовка рабочей документации. Проект успешно прошел экспертизу.

Сегодня, 14 апреля, Виктор Ереклинцев представил проект благоустройства Наталье Котовой, которая до начала презентации вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Александром Астаховым высаживала молодые сосны вдоль улицы Красной, внеся свой вклад в реализацию идеи создания «зеленой стены», которая будет отделять, отгораживать преображенный Сад камней от шумной и пыльной проезжей части.

Как рассказала Наталья Котова, это первая партия хвойных красавиц (25 деревьев), подаренных Челябинску комбинатом «Магнезит» по договоренности с главой региона Алексеем Текслером. Всего в Саду камней высадят 50 сосен, переданных на безвозмездной основе этим предприятием.

«Мы посчитали, что нет решения лучше, чем создать такую своеобразную зеленую стену, изгородь, которая будет разделять проезжую часть и парк», - пояснила Наталья Котова.

Как рассказал Виктор Ереклинцев, Сад камней после проведения благоустройства будет возвращен к своему изначальному функционалу и превратится в ландшафтный парк (и будет чем-то напоминать Алое поле) – с большим количеством деревьев, газонной частью, зоной для отдыха и различными активностями.

«Будет установлено около 170 различных малых архитектурных форм, причем не только лавочек и урн - здесь также появятся барные стулья, барная стойка, которые очень нравятся жителям на набережной за «Мегаполисом», в сквере около дворца спорта «Юность». Так как будем воплощать в жизнь идею ландшафтного парка, расположим в Саду камней различные гамаки и лежаки. По пожеланию челябинцев здесь будет достаточно большое количество детских игровых элементов», - рассказал Виктор Ереклинцев (таким образом, будет компенсирована нехватка МАФов для детей в расположенном неподалеку сквере у «Юности»).

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Также Виктор Ереклинцев отметил, что в Саду камней появятся три вида покрытий: асфальт – на велодорожках (вдоль Красной и Труда) и на детских площадках (его уложат под резиновое покрытие); крупноформатная и мелкоформатная бесфасочная плитка и, кроме того, здесь – впервые – применят технологию набивных дорожек.

«Это будет не просто галька, а именно уплотненный слой различных материалов, по которым будет удобно ходить, и в то же время это дополнит естественный природный ландшафт Сада камней», - подчеркнул Виктор Ереклинцев.

По его словам, к сожалению, здесь придется снести деревья – в основном сухостойные, аварийные и сорные растения.

Дополнительно будет высажено более двухсот деревьев 12 ценных пород, 650 кустарников и уложено 23 тысячи квадратных метра газонов.

«На следующей неделе будет размещен аукцион - чтобы с мая мы уже могли начать работы. Сад камней - это один из самых сложных объектов. Планируем уложиться с благоустройством за четыре – четыре с половиной месяца, то есть за один сезон (например, работы по преображению Алого поля - это тоже был масштабный проект - велись два года – прим.)», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Наталья Котова попросила хорошо постараться и успеть закончить работы в Саду камней ко Дню города.

Интересно, что про камни речи не велось, словно решено и название этой некогда популярной и впоследствии на долгие годы заброшенной территории поменять.

Однако Наталья Котова пояснила, что название никто менять не собирается и камни в ландшафтном парке обязательно будут. Пока о них не рассказывают – сюрприз. Уже известно, что камни будут «жить» рядом с фонтаном, концепция обустройства которого еще разрабатывается (предположительно, сюда вернут камни, временно переехавшие к Историческому музею, однако, безусловно, будут и другие, более далекие «гости»). Мэр Челябинска пообещала, что, как только проект будет готов, жители обязательно о нем узнают.

«Заканчивается работа над проектом сухого фонтана. Композиция задумана так, что камни будут располагаться рядом с ним. Пока не буду разглашать подробности. Скажу еще, что мы пытаемся совместить две идеи – чтобы парк оставался и Садом камней, и напоминал нам о метеорите», - заинтриговала журналистов Наталья Петровна.

По словам мэра, сухой фонтан планируют запустить в работу уже в этом сезоне. Как уточнил Виктор Ереклинцев,он появится на месте монументального гидротехнического сооружения, которое не работает с 90-х годов 20-века. Сейчас некогда эффектный фонтан, являющийся центральной «фигурой» Сада камней, выглядит уныло и печально - под стать всему общественному пространству: от былого великолепия не осталось и следа. Все коммуникации разрушены – восстанавливать фонтан нет смысла. Поэтому его демонтируют. Несмотря на то, что фронт работ предстоит серьезный, другого выхода нет – реанимировать старый фонтан не получится.

Также Виктор Ереклинцев рассказал, что в 80-е годы, когда Сад камней только появился, зелени в нем было достаточно, однако это не имело ничего общего с теми безобразными зарослями, что челябинцы и гости города наблюдали здесь долгие годы и наблюдают сейчас. К счастью, уже к осени 2023 года столица Южного Урала получит преображенную территорию в центре мегаполиса, отгороженную от «внешнего мира» зеленой «стеной».