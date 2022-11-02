В сквере у челябинской «Юности» установят стальные урны и велопарковки

В Челябинске определен подрядчик, который по заказу администрации Центрального района установит в новом сквере у дворца спорта «Юность» урны и велопарковки.

Как следует из информации, опубликованной на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 882 208 рублей. В результате участник электронного аукциона под номером два снизил цену на 52,56 процента и стал его победителем, предложив за изготовление, монтаж и установку двадцати урн и двух велопарковок на четыре места 892 869,85 рубля.

Отметим, всего было подано девять заявок, все они были признаны соответствующими установленным требованиям. Двое из участников ни на рубль не сбросили цену, предложенную за выполнение работ по благоустройству территории у «Юности» в границах Красной, Труда и Свердловского проспекта путем установки малых архитектурных форм. Еще один участник предложил минимальное (по сравнению с оставшимися шестью конкурентами) снижение начальной стоимости контракта – на 14,5 процента.

Итоги электронного аукциона, размещенного 21 октября, подвели накануне, первого ноября (подача заявок была прекращена 31 октября).

За вышеуказанную сумму исполнитель контракта изготовит и смонтирует два десятка урн «Polygood Tube» цилиндрической формы из оцинкованной стали диаметром 426 миллиметров и высотой 840 миллиметров и две велопарковки из стали на четыре места каждая.

Работы, начать которые подрядчик должен с даты заключения контракта, необходимо завершить до 12 декабря текущего года.

Конкретные места, где будут установлены урны и велопарковки, исполнителю покажет заказчик при обходе сквера.

Срок действия гарантийных обязательств – три года с даты подписания администрацией Центрального района как заказчиком документа о приемке.